Henry Cavill et Chad Stahelski font Highlander? Je suis ici! ⋆ 10z viral

Tom Jolliffe se penche sur la perspective d’un remake de Highlander réalisé par Chad Stahelski et avec Henry Cavill…

Dès le départ, je vais dire ceci … j’adore Highlander. Le film original était vraiment un produit de son temps. Créatif, sauvage, un peu exagéré, peu de logique, mais un peu révolutionnaire aussi. En tant qu’exercice stylistique, il était immense, des mouvements de caméra de balayage (y compris l’utilisation d’un système de fil qui ces jours-ci a été affiné dans les mouvements complets qu’un drone peut offrir), aux plus grandes transitions de scène jamais engagées dans le film (un aquarium en transition vers un lac est toujours perplexe). Malgré le hokeyness, la non-subtilité qui accompagne une bande-son de Queen martelant plusieurs scènes (mais avec brio) et la notion d’immortels se coupant les uns les autres dans le temps, c’est un package parfait.

Le film original avait la bénédiction à la fois d’un Christopher Lambert tranquillement émouvant en tête, ne dépassant jamais ses limites (l’accent écossais mis à part), et de Sean Connery. Avec Connery à bord, toute l’histoire et les traditions des immortels se résument à quelques pépites d’exposition succinctes et évasives. C’est Connery, donc tout semble plus cool, et tout semble plus faisable pour lui faire relayer l’histoire. Lorsqu’il est poussé sur des détails plus fins, il peut simplement répondre: “Pourquoi le bleu Shky?” Euh… d’accord, je suis avec toi Sean, pas besoin de plus. Le film s’est fermé et fermé le livre en boucle, mais a ensuite engendré quatre suites horribles et plusieurs retombées TV / bande dessinée / dessin animé.

J’ai eu tendance à être indifférent à propos des remakes de films comme celui-ci. D’une part, ils sont presque toujours horribles. Tu prends quelque chose comme Nuit d’effroi, Rappel total, RoboCop, Le Hitcher ou alors Point Break, avec des bizarreries et des tendances très distinctives de cette époque. Ils fonctionnent et surmontent certains défauts. Ces imperfections, parce que les films portent de tels adeptes cultes, deviennent des perfections. Chaque remake de ce qui précède a suivi la voie de la convention. Retirer tout ce qui est spécial et prendre les choses trop au sérieux, ou simplement omettre des éléments comme la satire ou des éléments excessifs (comme la violence comique de Paul Verhoeven) et suivre la formule par défaut du blockbuster. Bien sûr, vous ne pouvez pas photocopier ce qui a fait ceux-ci, ou en fait Highlander génial. Vous avez besoin de votre propre spin, mais ledit spin doit être un autre argument de vente, une bizarrerie, un trait de personnalité clairement défini.

Sous l’œil attentif de Chad Stahelski, je ne doute pas qu’une Highlander remake / reboot trouvera le bon équilibre entre la révérence et le fait d’avoir sa propre personnalité distincte. Il y aura un argument de vente primordial qui le marquera comme plus qu’un autre remake timide et paresseux. Comme il l’a montré avec John Wick, Stahelski connaît l’action. Il peut créer des séquences accrocheuses et qui deviennent des marques de fabrique. Wick avait son propre style d’action unique avec un joli mélange de gombos d’arts martiaux mixtes, combinant avec le jeu de tir (qui mélangeait à la perfection l’esprit tactique et la fantaisie comique). Les films avaient une sincérité, de ne pas se moquer de leurs idées farfelues. Ils l’abordent droit mais jamais trop durement. Il y a assez de clins d’œil pour l’ensemble Mèche monde pour transcender à quel point il est illogique. Avec ce type d’approche, alliant parfaitement crédibilité directe et hochements de tête ironiques, nous avons un bon début dans la construction du monde de Highlander.

De plus, Stahelski a montré sa capacité à réaliser des films visuellement attrayants. Tirer Dan Lautsen (John Wick: Chapitre 2 et chapitre 3) sur la cinématographie garantirait une palette visuelle glorieuse. La clé est qu’il se soucie de l’impact du département visuel, de celui qui tourne le film aux personnes qui habillent les décors et les personnages. Il existe de nombreuses façons dont le film pourrait construire la tradition et les approches, et il y a une capacité à combler les lacunes laissées par l’original, sans surcharger. En effet aussi, l’original reposait tellement sur les flashbacks pour raconter l’histoire. C’est généralement interdit, bien que l’original de Russell Mulcahy soit d’autant plus charmant à cause de ces détournements. Si nous avons moins de ces diversions en arrière, et plus une histoire progressive depuis le début, nous avons une approche différente qui l’éloigne de l’original, tout en conservant beaucoup de ces éléments vendables que nous aimions, tels que les batailles à l’épée, etc. ces batailles à l’épée, sous l’œil de Stahelski, seront un argument de vente clé. S’il peut redéfinir l’action au point que de nombreux films rivaux sont décrits comme ayant maintenant une “ action de style Wick ”, alors il peut certainement réinventer la roue en ce qui concerne les batailles à l’épée.

Quant à Cavill. Eh bien, c’est un casting parfait, et pourtant quelqu’un à qui je n’avais jamais pensé auparavant. En tant que notre héros titulaire, avec une quête immortelle pour être «celui», Cavill est idéal. Il a mis de côté un peu l’ombre de lipgate et un Superman décevant derrière lui ces dernières années et s’est avéré populaire. Le sorceleur lui a donné un coup d’épée et de sorcellerie et il s’est avéré populaire dans le rôle des fans. Nous savons qu’il est physiquement apte après avoir prouvé son action au fil des années Homme d’acier (etc), L’homme de l’oncle et aller aux pieds avec Tom Cruise dans Mission: Fallout impossible. Cavill n’a jamais l’air moins qu’un héros au menton imposant. Il pouvait livrer le stoïcisme discret nécessaire, avec suffisamment de mises en garde cachées pour rendre son MacLeod (ou quiconque) énigmatique.

Je dis cela comme quelqu’un qui, à travers des années de rumeurs, a toujours sifflé comme un chaton effrayé à chaque Highlander rumeur avant l’arrivée de Stahelski à bord. Il a eu mon intérêt, et la perspective de jouer Cavill ne fait que renforcer mon intérêt pour un film qui, il y a quelques années, j’aurais vendu mon âme au diable pour éviter la production. Je suis prêt pour ce redémarrage et il me faut (clairement) beaucoup de choses pour le dire. Que pensez-vous du partenariat entre Cavill et Stahelski pour un Highlander redémarrer? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux @ FlickeringMyth…

Tom Jolliffe est un scénariste primé et un cinéphile passionné. Il a un certain nombre de films en DVD / VOD à travers le monde et plusieurs sorties à paraître en 2021/2022, dont Renegades (Lee Majors, Danny Trejo, Michael Pare, Tiny Lister, Nick Moran, Patsy Kensit, Ian Ogilvy et Billy Murray), Crackdown, When Darkness Falls et War of The Worlds: The Attack (Vincent Regan). Trouvez plus d’informations sur le meilleur site personnel que vous verrez jamais… https: //www.instagram.com/jolliffeproductions/

