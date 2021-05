Henry Cavill et Chris Hemsworth se battent pour être He-Man dans leur nouveau film

Avec les premières images de la nouvelle série animée Masters of the Universe: Revelation, une suite directe de l’histoire originale des années 80, l’intérêt pour le redémarrage en direct de la franchise a été réactivé. Et si les dernières rumeurs sont vraies, Henry Cavill (DC’s Superman) et Chris Hemsworth (Marvel’s Thor) vont “se battre” pour donner vie à He-Man dans le film.

Le redémarrage de Masters of the Universe est l’un des projets maudits d’Hollywood depuis plus de deux décennies, avec des réalisateurs comme John Woo, Jon M. Chu, Jeff Wadlow et McG essayant de créer leur propre version des aventures d’Eternia, tous ont échoué. Le dernier de ces projets non initiés était le film qui devait jouer le rôle de Noah Centineo et diriger les frères Adam et Aaron Nee, qui était également émerveillé.

C’est précisément cette dernière version, qui n’a pas démarré la production car Centineo lui-même a abandonné le projet – et qui avait même une date de sortie prévue pour mars 2021 – qui, selon les rumeurs, tente de reprendre à Hollywood. Le nom le plus fort de He-Man est Hemsworth, mais il va apparemment avoir une concurrence féroce.

Parce que selon les rapports de Freak Giant Robot, Henry Cavill est très intéressé par le rôle, à tel point qu’il est prêt à “se battre” contre Hemsworth, qui est actuellement le favori de Sony. Les médias assurent que l’acteur de DC met beaucoup de pression sur le studio pour lui donner le rôle principal, bien que pour le moment ils continuent de préférer Thor.

Bien sûr, l’un ou l’autre des deux acteurs imposants serait un choix fantastique pour jouer à He-Man, et ils ont tous deux le fandom de leur côté de leur travail précédent dans le DCEU et le MCU, nous devrons donc attendre que Sony prendre une décision pour savoir qui sera le nouveau héros d’Eternia.

