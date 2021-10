Henry Cavill fait une somme importante pour jouer Geralt

Henry Cavill est surtout connu pour ses rôles dans des films à succès, mais même sur le petit écran, son salaire n’est pas à dédaigner. Un rapport récent de Variety révèle la rémunération de l’acteur pour avoir joué Geralt de Rivia dans la série originale Netflix The Witcher – un montant stupéfiant de 400 000 $ par épisode. Pour certains, c’est un signe de la valeur croissante de la télévision par rapport aux films, tandis que pour d’autres, c’est un signe de l’imminence de la “bulle du streaming”.

Cavill aurait été payé près d’un demi-million de dollars par épisode pour The Witcher Saison 1, ce qui signifie qu’il a gagné environ 3,2 millions de dollars pour la production au total. La saison 2 de la saga fantastique épique arrive bientôt, ce qui signifie que Cavill bénéficie d’un autre salaire substantiel. Les chiffres sont encore pâles par rapport à ses jours de paie pour jouer à Superman dans l’univers étendu de DC, sans parler de films comme Mission impossible. Le rapport Variety mentionné ci-dessus donne au lecteur moyen une idée de l’échelle en décrivant les conventions générales pour payer les acteurs de cinéma au cours des dernières décennies. Il dit que 20 millions de dollars sont un point de départ général pour les grandes sorties en salles – mais l’âge du streaming pourrait changer cela très bientôt.

Ce paiement du film serait suivi de revenus de retour – en supposant que le film dépasse son budget de production au box-office. Le travail requis pour chaque production peut varier considérablement, mais il est surprenant pour certains de voir des chiffres aussi disparates entre un film de 2 heures et une série de 8 heures.

Pourtant, les initiés de l’industrie familiers avec l’ancien paysage de la télévision sont choqués par la taille de ces chèques de paie dans le “boom du streaming” d’aujourd’hui. Certains ont émis l’hypothèse qu’il s’agit d’une sorte de bulle économique qui doit finir par éclater, mais jusqu’à présent, elle ne montre aucun signe de ralentissement. Les streamers se battent toujours pour la domination sur un marché en croissance où ils sont en mesure de garder pour eux une grande partie de leurs données analytiques clés.

Dans le cas de Cavill, nous pouvons au moins être sûrs qu’il travaille dur pour son argent. Son interprétation de Geralt de Rivia est lourde de cascades, et l’acteur a détaillé son régime d’exercices et d’entraînement intense afin de pouvoir manier ses épées – l’argent et le fer, selon son ennemi. Il s’est même blessé en filmant la série originale de Netflix plus tôt cette année, bien qu’il se soit rétabli assez rapidement pour éviter un retard de production majeur.

Cavill porte également des costumes intenses dans The Witcher, y compris des lentilles de contact colorées qui lui causent apparemment beaucoup de douleur après un certain temps. Comme il est aussi attaché à l’authenticité que les fans, il en porte le fardeau.

La saison 1 de The Witcher est maintenant diffusée sur Netflix, avec le nouveau film d’animation dérivé The Witcher: Nightmare of the Wolf. La saison 2 de The Witcher sera diffusée le 17 décembre sur Netflix.