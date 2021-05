Henry Cavill Highlander Redémarrage en développement à Lionsgate ⋆ .

Il ne peut y en avoir qu’un et apparemment, Henry Cavill veut être celui-là.

Selon un rapport de Deadline, Cavill (Homme d’acier, Le sorceleur) est prêt à jouer dans un prochain redémarrage de Highlander que Lionsgate a en cours de développement. Cavill serait en pourparlers pour un rôle principal dans le prochain film. Les détails sont rares, on ne sait donc pas si Cavill jouera un nouveau personnage ou une version d’un déjà établi Highlander personnage.

John Wick le réalisateur Chad Stahelski est attaché à la réalisation du Henry Cavill Highlander reboot, tandis que Neal H. Moritz, Josh Davis et David Leitch serviront de producteurs. Les producteurs exécutifs sont Amanda Lewis, Patrick Wachsberger et Gregory Widen. Auparavant, Peter Davis, qui a travaillé comme producteur sur le film original, a été impliqué jusqu’à son décès.

Deadline mentionne que le redémarrage est en cours depuis un certain temps avec Ryan Reynolds et Justin Lin également en pourparlers. À un moment donné, on a dit que même Tom Cruise était la star désirée pour cela. Cependant, on dit que c’est maintenant au point où il pourrait entrer en production dans un proche avenir, tout étant réuni.

Highlander sorti en 1986 et a raconté l’histoire de trois êtres immortels se traquant car «il ne peut y en avoir qu’un». Le film original mettait en vedette Christopher Lambert, Sean Connery et Clancy Brown dans les rôles clés. Il est devenu très populaire et a engendré plusieurs suites et trois séries télévisées.

Cavill a récemment filmé la deuxième saison de Le sorceleur, qui diffuse sur Netflix. Il est également prêt à être à nouveau Sherlock Holmes dans le prochain Enola Holmes suite.

