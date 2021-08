Henry Cavill ne sera plus Superman ; Marvel sera-t-il modifié ? – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

in

Il semble que le temps de Henry Cavill en tant que Superman a pris fin. L’acteur britannique ne répétera pas son rôle dans ‘The Flash’, le film mettant en vedette Ezra Miller et réalisé par Andy Muschietti et dont la première est prévue en novembre 2022. En effet, l’interprète n’aurait prévu de revenir sur son personnage pour aucun autre production de Warner et DC

A été Umberto González, journaliste à The Wrap et fondateur et rédacteur en chef de Heroic Hollywood, celui qui a largué la bombe sur les réseaux sociaux. Tout cela vient d’un commentaire sur les réseaux sociaux dans lequel un informateur a déclaré que deux sources différentes avaient confirmé la présence de Cavill dans ‘The Flash’.

González, rapidement, est sorti pour nier le major. “Ce ne sera pas dans ‘The Flash’ et, en fait, il n’a actuellement aucun accord pour jouer Superman dans aucun film “, a-t-il écrit. Le journaliste est l’un des experts les plus connus de l’information sur les films de super-héros, ce qui signifie que ses propos doivent être pris en compte.

Cependant, ce que dit González n’empêche pas Cavill d’être à nouveau l’Homme d’Acier… tant que vous signez un nouvel accord avec Warner Bros, qui est le point clé. Il n’est actuellement pas lié à DC, mais cela ne signifie pas que son retour peut être négocié.

ira-t-il à merveille ?

La vérité est qu’il a été commenté depuis un certain temps que Warner cherche à faire un redémarrage de ‘Superman’ bien qu’avec un Clark Kent noir. D’autre part, Michael B. Jordan jouera dans une version noire de Man of Steel, se mettant dans la peau de Val-Zod, un autre Kryptonien qui a adopté l’identité de Superman, pour HBO Max.

Jusqu’à présent, Cavill n’a pas officiellement parlé. L’acteur est occupé avec la deuxième saison de “The Witcher”, qui débutera le 17 décembre de cette année et dans laquelle il sera à nouveau le sorcier Geralt de Rivia. D’autre part, on sait que Cavill a rencontré des représentants de Marvel, il ne serait donc pas étrange qu’il saute à la compétition.

Source : Excelsior