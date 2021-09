Henry Cavill partage un nouveau regard sur Vesemir de la saison 2 de The Witcher ⋆ 10z viral

Netflix est clairement confiant Le sorceleur continuera de se cimenter comme l’une des franchises de renom de la plate-forme, avec l’événement TUDUM d’hier larguant une série d’énormes bombes en ce qui concerne l’univers construit à partir de la mythologie fantastique d’Andrzej Sapkowski.

Nous avons reçu deux nouveaux clips et une bande-annonce complète pour la deuxième saison à venir d’Henry Cavill, une visite des coulisses de la préquelle Blood Origin et l’annonce de trois nouveaux projets sur le continent. Lauren Schmidt Hissrich a révélé qu’une troisième série d’épisodes pour Geralt of Rivia, un autre long métrage d’animation et une série destinée aux enfants et aux familles sont tous en cours de développement. En bref; elle est essentiellement l’univers de Kevin Feige de The Witcher.

Cavill était présent à TUDUM, bien que ses contributions aient été enregistrées avant la mise en ligne de la vitrine Netflix, mais peu de temps après, il s’est rendu sur Instagram pour dévoiler un tout nouveau regard sur Kim Bodnia en tant que mentor à l’écran Vesemir, que vous pouvez voir ci-dessous.

Cliquez pour zoomer

La star d’Enola Holmes a fait l’éloge de sa co-star dans une récente interview, alors j’espère que le respect mutuel, l’admiration et l’enthousiasme se traduiront sur grand écran. Les liens que Geralt entretient avec Vesemir et Ciri font partie intégrante de Le sorceleur, et les fans ont désespérément envie de les voir jouer en live-action.