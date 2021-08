Henry Cavill qualifie de “difficile” de se blesser dans la saison 2 de The Witcher, parle de la leçon qu’il a apprise

Même si Cavill a embrassé son temps libre et est maintenant complètement guéri, ayant finalement terminé le tournage de la saison 2 de The Witcher en avril, il a pu admettre que c’était encore une période un peu difficile pour lui, même avec son attitude positive. Cavill est connu non seulement pour plonger et faire autant de ses propres cascades que possible, mais aussi pour son engagement total à faire tout ce qu’il faut pour faire le travail. Comme il l’a dit, il “travaillait des heures folles et c’était épuisant”, donc cela a dû être un défi de relâcher le gaz si rapidement.

Cavill a également noté comment il a géré l’obstacle mentalement et a offert quelques conseils que beaucoup de gens peuvent probablement utiliser :