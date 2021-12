Henry Cavill répond aux plus grandes critiques de l’émission Netflix

La saison 2 de The Witcher est là, mais la star Henry Cavill réfléchit également à la plus grande critique de la saison 1. En 2019, le premier volet de la série originale de Netflix suivait un enchevêtrement de chronologies fractionnées que certains fans trouvaient plus frustrantes qu’engageantes. Cavill a déclaré à Digital Spy cette semaine que les plaintes étaient « justes ».

The Witcher Season 2 apporte de nombreux nouveaux personnages, arcs narratifs et développements passionnants à la franchise, et donne également aux fans la possibilité de juger cette adaptation sans l’objectif obscur de plusieurs chronologies. Pour marquer l’occasion, Cavill a réfléchi sur les plaintes de chronologie dans une interview vendredi, en disant que les critiques à l’époque étaient « Je pense juste. Absolument juste. Il est difficile de garder une trace de ces choses, surtout lorsque vous suivez trois différents personnages. Même si vous connaissez l’histoire, ce sont deux des personnages d’une histoire complètement originale. Il est difficile de suivre le rythme. «

Lorsque nous lui avons posé des questions sur les critiques de la saison 1, Cavill a répondu: « Je pense que c’est juste. Absolument juste. Il est difficile de garder une trace de ces choses, surtout lorsque vous suivez trois personnages différents. » #LeSorceleurpic.twitter.com/2t93Nawe3m – Espion numérique (@digitalspy) 20 décembre 2021

Les fans étaient assez partagés sur le problème de la chronologie en 2019, certains appréciant l’ambiance mystérieuse qu’il apportait à la série et d’autres se sentant aliénés par celle-ci. À l’époque, la showrunner Lauren S. Hissrich expliquait sur Reddit : « La structure narrative a été mise en place pour que nous puissions raconter les histoires courtes de Geralt, tandis que Ciri et Yennefer pourraient également faire partie de l’action. » Elle faisait référence aux nouvelles originales sur Geralt qui ont précédé les principaux romans de Witcher Saga, qui introduisaient une intrigue plus continue mettant en vedette Yennefer et Ciri.

Pourtant, ce week-end, Hissrich a déclaré à Digital Spy que « L’une des choses que j’aime faire est d’interagir avec les fans. Mais j’entends aussi ce qu’ils disent. » Elle a laissé entendre que ne pas aimer les délais divisés était une « opinion tout à fait valable ». Elle et Cavill ont tous deux évité les spoilers, sauf pour dire que la nouvelle saison est plus simple. Cavill a déclaré que la nouvelle saison est « un peu plus maigre maintenant … Je pense que c’est un peu plus clair. Et je pense que c’est une bonne chose. »

Le sorceleur est adapté d’une série de romans polonais de l’auteur Andrzej Sapkowski, qui a commencé avec quelques nouvelles déconnectées à la fin des années 1980. Ces histoires ont présenté Geralt et quelques autres personnages de retour, mais la plus grande intrigue a commencé dans le premier roman Blood of Elves en 1994. Pour Hissrich, remixer la chronologie était le meilleur moyen d’inclure ces histoires originales tout en donnant au spectacle l’élan dont il avait besoin pour continuer et captiver de nouveaux téléspectateurs.

Jusqu’à présent, le pari semble avoir porté ses fruits. La saison 2 de The Witcher est maintenant diffusée sur Netflix, avec la saison 1 et le film d’animation dérivé The Witcher: Nightmare of the Wolf. Le prochain spin-off, The Witcher: Blood Origin, devrait sortir en 2022.