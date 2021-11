Henry Cavill répond aux spéculations de James Bond : « Rien n’est hors de propos »

Henry Cavill (à droite) a discuté de la reprise du rôle de James Bond par Daniel Craig (à gauche) (Photo: Rex)

Henry Cavill a dénoncé les rumeurs selon lesquelles il serait en lice pour jouer James Bond – et « rien n’est hors de propos » en ce qui le concerne.

L’acteur de 38 ans, qui est surtout connu pour avoir joué à Superman, a été l’un des noms supposés succéder à Daniel Craig qui a démissionné de Bond après son dernier tour dans Pas le temps de mourir.

Répondant aux rumeurs selon lesquelles il pourrait échanger sa cape contre un smoking, Henry a déclaré au Hollywood Reporter: « Je pense que ce serait très excitant d’avoir une conversation avec les producteurs.

« Dans un monde idéal, je n’aurais jamais à refuser quoi que ce soit. Rien n’est hors de la table. C’est même un honneur de faire partie de cette conversation.

Le rôle convoité n’a pas encore été choisi, la productrice Barbara Broccoli ayant précédemment déclaré qu’elle ne commencerait pas le processus avant la sortie du dernier film de Daniel.

No Time To Die a subi de gros retards en raison de la pandémie de coronavirus affectant la production et la sortie, mais est finalement arrivé dans les cinémas fin septembre.

Henry veut toujours explorer davantage Superman (Photo: Man Of Steel)



La dernière sortie de Daniel Craig alors que James Bond était dans No Time To Die (Photo: PA)

En plus d’Henry, les autres acteurs qui ont été pressentis pour le rôle incluent Rege-Jean Page, Tom Hardy, Richard Madden et Idris Elba.

Henry, qui a joué pour la première fois le rôle de Superman dans Man Of Steel en 2013, a repris le rôle plus tôt cette année pour Justice League de Zack Snyder, et a toujours de grands projets pour le rôle.

Plus : James Bond



Il a expliqué: «Il y a encore beaucoup de récits à raconter en tant que Superman et j’adorerais absolument cette opportunité.

« Il y a une opportunité de croissance après [Justice League], pour explorer la psyché de Superman en tant qu’être divin profond, apparemment invulnérable, mais avec de vrais sentiments à l’intérieur. Comme je le dis toujours, la cape est toujours dans le placard.

