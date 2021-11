Henry Cavill s’ouvre sur l’insécurité de jouer à Superman – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Henri Cavill, l’acteur qui a joué Superman dans l’univers étendu CC depuis L’homme de fer Il a avoué qu’il se sentait trop gros comme pour interpréter au super-héros lors de son premier ajustement de costume.

L’acteur britannique a partagé cette insécurité lorsqu’il s’agit d’accepter le rôle lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, dans laquelle il a également partagé certaines de ses opinions sur le super-héros mythique.

« Pour être honnête, ce qui me passait par la tête était : ‘Mon Dieu, je suis trop gros pour porter ce costume en ce moment.’ Et aussi, ‘je n’arrive pas à croire que je fais ça’, il y avait un sentiment d’enthousiasme, d’accomplissement et de nervosité », a expliqué l’interprète.

Pour le moment, il n'est pas prévu que Cavill reprenne l'Homme d'acier dans aucun des films que DC a en attente de sortie dans un avenir immédiat. Cependant, l'acteur a reconnu dans la même interview que « la cape est toujours dans son placard » et qu'il adorerait s'envoler à nouveau dans le ciel de Metropolis dans de nouveaux projets.

Henry Cavill dans le rôle de Superman. Image : Spécial

Concernant le Superman noir qui aura sa propre série sur HBO Max joué par Michael B. Jordan, Cavill a souligné : « C’est excitant. Superman est bien plus que la couleur de la peau, Superman est un idéal, Superman est quelque chose d’extraordinaire qui vit dans nos cœurs. Pourquoi ne pas avoir plusieurs Supermen ? Joaquin Phoenix a fait un merveilleux film Joker, alors que faire s’il n’est pas lié au reste de la franchise ? Il y a beaucoup d’histoires dans les bandes dessinées de Superman qui se déroulent en même temps. »

Pour l’instant, les fans de Cavill pourront profiter de son travail avec la première de la deuxième saison de The Witcher, qui arrivera sur Netflix le 17 décembre. De plus, l’acteur tourne actuellement Argyle, un film d’espionnage du créateur de Kingsman, ainsi que le deuxième film d’Enola Holmes.

