Henry Cavill supplie les fans d’arrêter de spéculer sur la vie personnelle life .

Henry Cavill a partagé une jolie photo de lui-même et de sa petite amie (Photo: Henry Cavill / Instagram / .)

Henry Cavill a demandé aux fans d’arrêter de spéculer sur sa vie personnelle, expliquant qu’il était “ heureux dans l’amour et la vie ” avec sa petite amie Natalie Viscuso.

L’acteur de Man Of Steel a partagé une jolie photo avec Natalie, avec qui il est devenu officiel sur Instagram le mois dernier, avec une longue déclaration.

«Chers fans et adeptes, je voulais faire une petite annonce à la communauté», a-t-il écrit.

«Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer qu’il y a eu une certaine animosité sociale ces derniers temps. Cela devient de plus en plus répandu sur mon flux. Il y a eu beaucoup, appelons cela de la spéculation pour l’instant, sur ma vie privée et mes partenariats professionnels.

«Maintenant, bien que j’apprécie la passion et le soutien de ceux-là mêmes qui« spéculent », c’est arrivé à un point tel que j’avais besoin de dire quelque chose, ce qui en soi est une mauvaise chose. Nous vivons à une époque d’illumination sociale.

«De plus en plus, les gens se rendent compte que leurs points de vue ont peut-être été bafoués et qu’ils doivent les élargir pour englober les autres. Alors, à vous qui exprimez votre dédain et manifestez votre mécontentement par une étonnante variété de façons, il est temps d’arrêter.

Le joueur de 38 ans a ajouté: “ Je sais que cela peut être amusant de spéculer, de bavarder et de plonger dans nos propres chambres d’écho personnelles sur Internet, mais votre “passion” est mal placée, et cela cause du tort aux gens que je se soucient le plus.

“ Même vos hypothèses négatives les plus conservatrices sur ma vie personnelle et professionnelle ne sont tout simplement pas vraies. Embrassons ensemble cet âge d’illumination sociale et avançons avec positivité.

«Je suis très heureux en amour et dans la vie. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous étiez satisfait de moi. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à être heureux avec moi, essayez au moins d’être fier et d’être la meilleure version de vous-même.

La star de The Witcher semble amoureuse de Natalie, après l’avoir présentée sur son Instagram le mois dernier, lors d’une partie d’échecs compétitive (comment faire autrement ?!).

En un clin d’œil, l’acteur regarda avec adoration son autre moitié alors qu’ils jouissaient d’un jeu intense.

Plus: Henry Cavill



La star de Witcher a jailli dans la légende: “ C’est moi qui ai l’air tranquillement confiant peu de temps avant que ma belle et brillante amoureuse Natalie ne me détruit aux échecs.

Tellement mignon!

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs que nous aimerions d’avoir de tes nouvelles.



PLUS: Zack Snyder accueille le premier Black Superman qui remplacera Henry Cavill: “ Il se fait attendre depuis longtemps ”



PLUS: La star de The Witcher révèle un cadeau sentimental de Henry Cavill après le tournage de la saison 2





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();