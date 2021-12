Henry Cavill veut être dans un film de Red Dead Redemption

Lors d’un événement sur le tapis rouge de la saison 2 de The Witcher, Henry Cavill a exprimé son intérêt pour une adaptation au grand écran de Red Dead Redemption.

Une brève interview avec GameReactor révèle que Cavill a récemment commencé à jouer au simulateur de cow-boy monumental de Rockstar Games, et il est impatient de voir à quoi pourrait ressembler ce monde sur film.

« Eh bien, c’est délicat parce que vous associez à la fois une propriété intellectuelle et une entreprise, ce qui est une chose délicate à faire, donc je ne veux certainement pas me mettre dans un coin avec ça, mais il y a beaucoup de jeux là-bas », a déclaré Cavill. « En fait, j’ai commencé à jouer à Red Dead Redemption 2 (je sais que je suis un peu en retard pour cette fête) mais j’ai commencé à y jouer et j’en profite vraiment. Et donc, quelque chose comme ça, je pense que ce serait amusant de le transformer en film ».

Cavill sait comment rendre justice aux personnages de fiction. Du moins, nous pensions qu’il incarnait Geralt de Rivia dans la saison 2 de The Witcher.

Tous ceux qui sont tous au courant de la série voudront peut-être consulter notre explication pour la finale. Un peu un casse-tête, celui-là.

Cavill a également récemment exprimé son intérêt pour la série télévisée Mass Effect. Il n’y a toujours pas de mot officiel à ce sujet, bien que certains anciens membres du personnel de Bioware ne soient pas très enthousiastes à l’idée d’une adaptation.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.