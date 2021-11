Henry Cavill veut rejoindre Marvel MCU en tant que capitaine britannique

A défaut de pain, omelette. Après les multiples affronts que Warner et DC ont exécutés contre le Superman d’Henry Cavill, l’acteur a deux options devant lui : se donner éternellement à la série The Witcher qui est transmise par Netflix, ou chercher de nouvelles alternatives même si elles semblent difficiles à trouver. parfait. L’un d’eux est l’insistance des fans pour le transformer en 007, mais maintenant Cavill lui-même pointe vers de nouveaux horizons de super-héros en exprimant son intérêt à incarner une puissance de Captain Britain pour Marvel et son MCU.

Bien que l’idée de lancer Henry Cavill en tant que capitaine anglais de la bande dessinée soit également une idée de fan, l’acteur ne déteste pas vraiment l’idée. Lors d’une récente interview avec The Hollywood Reporter (via), on a demandé à l’acteur s’il serait prêt à échanger des sociétés, à quitter DC et à rejoindre la famille Marvel.

Cavill n’a pas hésité sur la possibilité, mais a précisé qu’en rejoignant le MCU, son intention ne sera pas de jouer un personnage qui a déjà été joué par quelqu’un d’autre. Au lieu de cela, il a accepté la proposition de ses fans de jouer une bande dessinée bien-aimée qui est encore inédite au cinéma. Voici comment il l’a expliqué :

«Je ne dirai jamais un personnage Marvel qui est déjà joué par quelqu’un d’autre […] parce que tout le monde fait un travail incroyable. Cependant, j’ai Internet et j’ai vu diverses rumeurs sur Captain Britain et ce serait très amusant d’en faire une version cool et modernisée, comme la façon dont ils ont modernisé Captain America. Il y a quelque chose de drôle là-dedans et j’adore être britannique.

Captain Britain était une réponse à Steve Rogers, mais exclusivement créé pour les lecteurs de bandes dessinées britanniques. La mission du personnage était bien sûr de défendre les lois et les bonnes coutumes de la Grande-Bretagne avec une force surhumaine octroyée par des tiers magiques. Le personnage a été créé par Chris Claremont, Alan Moore et l’artiste Alan Davis.

Le choix de Cavill ne repose bien sûr que sur un terrain spéculatif créé par les fans et l’acteur lui-même. Aucun coup de Kevin Feige à la porte de Cavill n’a eu lieu et pour être honnête, il est très peu probable que cela se produise.

Source : CinéPremière