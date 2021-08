Henry Cejudo a eu un voyage psychédélique avec Mike Tyson, est vénéré par Khabib Nurmagomedov, a perdu sa médaille d’or olympique dans un incendie et pourrait bien être le plus grand combattant UFC de l’histoire

in

Henry Cejudo est peut-être l’un des combattants les plus polarisants à avoir honoré l’octogone, mais ses réalisations dans les sports de combat sont indéniables.

En tant que médaillé d’or olympique et champion du monde UFC à deux poids, Cejudo a atteint le sommet proverbial de ses pouvoirs et a démissionné alors qu’il était en tête – un exploit rarement offert aux combattants de MMA.

.

Cejudo est l’un des combattants les plus décorés et les plus accomplis de la planète

Pourtant, ce qui fait le succès indéniable de l’autoproclamé “King of Cringe” n’est pas son désir d’être populaire ou aimé – mais d’être meilleur.

Comme le dit le vieil adage, « Allemand à tous les métiers, maître de rien mais souvent mieux qu’un maître d’un », le joueur de 33 ans est peut-être l’artiste martial mixte le plus accompli de notre génération – un exploit que même Khabib Nurmagomedov apprécie.

Pourtant, avant d’avoir de l’or enroulé autour de sa taille et drapé sur son cou, Cejudo a été moulé dans une machine à gagner, un combattant.

Le plus jeune médaillé d’or olympique de l’histoire de la lutte américaine est venu d’humbles débuts pour bouleverser les chances et créer son propre destin.

.

Cejudo et sa mère célèbrent sa médaille d’or au Jay Leno Show

Cejudo, le deuxième plus jeune de sept enfants, est né dans le centre-sud de Los Angeles, en Californie, mais vivrait un mode de vie nomade.

Son père, Jorge, était un toxicomane qui volait parfois même des cadeaux de Noël aux enfants pour financer sa consommation et il passait beaucoup de temps dans des établissements correctionnels.

En conséquence, sa mère, Nelly Rico, a élevé ses enfants pratiquement toute seule et les a déménagés à Las Cruces au Nouveau-Mexique.

Après avoir occupé plusieurs emplois, notamment dans la construction et la conciergerie, la matriarche Cejudo s’est installée à Phoenix, en Arizona. Mais la vie n’était pas facile et Cejudo se retrouvait souvent dans des miettes.

“Nous n’avions aucun gadget, aucune Nintendo ou quelque chose comme ça”, a déclaré Cejudo au Los Angeles Times. “Nous avons donc été obligés de nous battre la plupart du temps, et c’est juste la façon dont nous avons laissé échapper notre colère.”

Réalisations de lutte d’Henry Cejudo

‘The Messenger’ est l’un des lutteurs les plus accomplis de l’histoire américaine

Lycée:

– 1ère place AIA Arizona State Championship (2002, 2003, 2005, 2006)

– 1ère place Fargo Nationals (2006)

Style libre:

– 1ère place aux Jeux olympiques d’été (2008)

– 1ère place aux championnats panaméricains (2006, 2008)

– 1ère place des essais de l’équipe olympique américaine (2008)

– 1ère place au championnat national senior des États-Unis (2006, 2007, 2008)

– 1ère place aux Jeux panaméricains (2007)

– 1ère place aux championnats panaméricains (2007)

– 1ère place des essais mondiaux par équipe des États-Unis (2006, 2007)

Son frère, Angel, l’a initié au sport de la lutte après avoir amassé un record de 152-0 et remporté quatre championnats d’État à Maryvale High School. Le reste appartient à l’histoire.

«Je pense que c’était en moi. L’amour de la compétition, le fait que je puisse affronter quelqu’un en tête-à-tête », a déclaré Cejudo. « La lutte est le sport qui donne l’opportunité à n’importe quel poids, n’importe quelle couleur, n’importe quelle culture.

« Alors, quand j’ai vu ça, j’ai dit : « C’est dans ce domaine que je vais être le meilleur. » “

Lui et Angel ont été invités au centre d’entraînement olympique de Colorado Springs – le lit de camp sur lequel il a passé son temps était le premier lit qu’il ait jamais eu pour lui tout seul.

.

La gloire olympique en 2008 est venue d’années de sacrifice et de dévouement

Le célèbre lutteur et entraîneur américain Terry Brands est devenu une figure paternelle et une force motrice derrière son succès aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

L’or qu’il a décroché était historique, mais il a été embarrassé en ne parvenant même pas à faire partie de l’équipe américaine pour l’équipe 2012 à Londres et a laissé la lutte derrière lui.

Un passage au MMA l’a fait signe et il s’est frayé un chemin vers un titre des poids coq tiré contre le légendaire Demetrius Johnson – seulement pour être scolarisé à seulement trois minutes du premier tour.

La défaite contre Joseph Benavidez lors de son prochain combat a laissé «The Messenger» à un carrefour de sa carrière professionnelle et il a fallu tout le courage et la détermination qu’il avait accumulés au cours de ses années de formation pour s’adapter et surmonter.

.

Des challengers comme TJ Dillashaw et Dominick Cruz sont tombés face au champion UFC des deux poids

C’est exactement ce qu’il a fait ; lors de son match revanche de championnat des poids mouches 2018 avec Johnson, il a roulé du pied et semblait incapable. Il a continué et a vengé la défaite.

Quelques jours avant de combattre Marlon Moraes pour le titre des poids coq, Cejudo s’est foulé la cheville et a arraché l’os de son omoplate à l’épaule pendant le combat. Il a gagné par TKO au troisième tour.

Les victoires contre TJ Dillashaw et Dominick Cruz ont cimenté la réputation de Cejudo comme l’un des plus grands à avoir jamais honoré l’UFC.

Même le légendaire poids léger Khabib pense qu’il est plus supérieur qu’il ne l’est en tant que combattant. S’exprimant sur un podcast avec Mike Tyson, Khabib a déclaré: “Vous savez que j’ai aussi de bons chiffres. Mais honnêtement, je vais dire ceci, je te sens un peu plus haut que moi. Comme dans le sport, dans les niveaux.

“Tu sais pourquoi? A cause de la médaille d’or olympique. C’est comme un niveau différent.

Cependant, il a perdu cette même médaille dans un incendie d’hôtel en 2017 et a été contraint de faire face à une réplique depuis.

.

Cejudo portait une réplique de la médaille olympique dans l’Octogone

“Ils avaient gratté l’hôtel”, a-t-il déclaré dans un podcast d’août 2018. « Ils ont dit environ 2 000 degrés, ils disent que tout va fondre.

« L’or va fondre. Le métal va fondre. Tout va simplement se désintégrer, c’est donc révolu depuis longtemps.

« Je n’ai qu’à me rendre au Comité olympique des États-Unis et à obtenir ma réplique, et c’est à peu près tout. Ils vont le remplacer, mais il est écrit réplique, malheureusement.

Cejudo est maintenant un habitué de ‘Hotboxin’ avec Mike Tyson après avoir été présenté au manager de Tyson, Rob Hickman, et s’est retrouvé dans un voyage psychédélique avec l’ancien champion du monde des poids lourds.

.

Dana White aura sans doute tenté de le ramener au combat

@henry_cejudo (Instagram)

Mais le joueur de 33 ans préfère se défoncer avec Mike Tyson sur son podcast et interviewer des gens comme Khabib

Après s’être rendus sur l’île caribéenne d’Antigua, Cejudo et Tyson ont rencontré un chaman et cela lui a permis de voir son enfance sous ses yeux et a renforcé son amour pour sa mère et lui a fait apprécier les sacrifices qu’elle avait faits.

Il a dit à Joe Rogan : « Cela m’a ramené à quand j’étais un petit enfant, peut-être quatre ou cinq ans, quand je pleurais ma mère. Je me souviens quand j’étais enfant, nous allions de LA au Nouveau-Mexique dans Greyhound’s.

« En tant qu’enfant, vous ne savez pas que vous êtes pauvre. Cela m’a ramené à la personne qui m’a créé, l’amour de ma mère.

“Cela a ressuscité quelque chose en moi et je pleurais, je demandais pardon.”

La division des poids coq reste l’une des plus excitantes de l’UFC, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir qu’il y a une absence flagrante sans la présence de Cejudo.

Petr Yan, Aljamain Sterling et même Jose Aldo présentent tous des options intrigantes pour Cejudo à 135 livres s’il décide de revenir et de récupérer sa couronne.

Mais, pour l’instant, le joueur de 33 ans profite des fruits de son travail.