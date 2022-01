Henry Cejudo offre à Dana White un retour sensationnel à l’UFC alors que Max Holloway se retire du combat pour le titre d’Alexander Volkanovski à l’UFC 272

Max Holloway n’obtiendra pas encore une troisième chance à Alexander Volkanovski pour son titre UFC des poids plumes après qu’une blessure ait fait échouer leurs plans UFC 272.

Holloway avait mis en place une série de courses ultra-impressionnantes depuis sa défaite controversée contre Volkanovski à l’été 2020 avec deux grandes victoires en 2021.

Max Holloway a eu deux performances incroyables en 2021

Cependant, quelques jours seulement après avoir accepté le combat, Holloway a aggravé une vieille blessure et a été contraint de se retirer, selon Brett Okamoto d’ESPN.

On ne sait pas si Volkanovski restera sur la carte pour le moment, mais l’Australien a indiqué qu’il le souhaiterait et les offres ont afflué.

La première offre est venue du retraité Henry Cejudo. Bien que l’ancien double champion de l’UFC soit maintenant occupé à être le co-animateur de Mike Tyson sur le podcast du boxeur légendaire, le joueur de 34 ans serait un remplaçant de grand nom.

« Triple C à la rescousse. @danawhite tu as mon numéro », a tweeté Cejudo.

Henry Cejudo est un autre des quatre illustres combattants à avoir détenu des titres à deux poids à la fois

Cejudo était à la fois le champion poids coq et poids mouche avant de prendre sa retraite en 2020. S’il remportait le titre poids plume, il deviendrait le premier champion des trois poids de l’histoire de l’UFC. Il a également remporté l’or aux Jeux olympiques de 2008 en lutte libre.

Cependant, Ariel Helwani rapporte que le zombie coréen, classé quatrième au poids plume, est prêt à intervenir et c’est aussi le combat que Volkanovski veut.

« Alex Volkanovski veut Chan Sung Jung le 5 mars, selon son manager Ash James. C’est ce qu’ils veulent sans équivoque.

Alexander Volkanovski veut se battre à l’UFC 272

Le zombie coréen est populaire auprès des fans de l’UFC

« Zombie est là aussi, me dit-on. J’ai juste besoin d’être officiellement proposé à ce stade », a tweeté Helwani.

Un combat qui n’aura pas lieu à l’UFC 272 ou sur une autre carte au cours des prochains mois est Nate Diaz contre Dustin Poirier.

Les deux hommes étaient ouverts sur leur désir de faire le combat et des rapports ont circulé suggérant que l’UFC essayait de le faire au cours des six prochaines semaines. Cependant, Diaz dit que la société a maintenant effectué un demi-tour et que le combat n’aura pas lieu.

