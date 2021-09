Henry confirme la position de Daniel Ek sur un éventuel achat d’Arsenal

in

28/09/2021 à 18:21 CEST

La tempête arrive à Londres. Les rumeurs qui hantaient la propriété d’Arsenal sont une réalité et, malgré le refus de la famille Kroenke de vendre le club, Thierry Henry a confirmé que son partenaire, Daniel Ek, et les footballeurs Dennis Bergkamp et Patrick Vieira, “nous sommes là pour rester”. Le propriétaire de Spotify aurait fait une offre de 2,1 milliards d’euros pour le club anglais en mai, ceci étant ignoré de la part des propriétaires actuels, sur qui tout indique qu’ils n’ont aucun intérêt à vendre Arsenal.

“Pour pouvoir faire ça, quelqu’un doit répondre de l’autre côté. Ce n’est pas encore arrivé mais nous et lui (Daniel Ek) sommes là pour rester. Il n’y a pas de dialogue pour le moment et je pense que ce sera un long processus. J’ai dit la dernière fois (en mai) que j’étais de la partie. Combien de temps cela va durer, je ne sais vraiment pas », a expliqué Henry dans les micros de Sky Sports après la victoire d’Arsenal.

Thierry Henry s’est rendu dimanche dernier à l’Emirates Stadium en compagnie de Daniel Ek, donnant une image d’union aux supporters “gunner”, qui se sont positionnés en faveur d’un éventuel rachat du club.. Les fans veulent voir Arsenal se battre à nouveau pour la Premier League et “regagner l’ADN” qui les a rendus importants sous Arsène Wenger. Les dernières décisions des principaux actionnaires du club, ainsi que les investissements douteux sur les transferts et les ventes, n’ont pas été soutenus par les fans, qui accueilleraient Daniel Ek et ses légendes pour reprendre Arsenal..