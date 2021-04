Henry critique Arsenal pour le “ cas de la Super League ”

25/04/2021 à 11:25 CEST

S’il y a une voix autorisée pour parler d’Arsenal, c’est Thierry Henry, légende du club des «artilleurs» et grande idole des supporters. Et le Français a profité de sa position pour commenter ce qui s’est passé avec la Super League, libérant plus d’un bâton au tableau et soutenant les fans dans leur “ non ” retentissant à l’initiative dissoute il y a quelques jours.

«J’aime beaucoup Arsenal et je continuerai à l’aimer jusqu’à ma mort, mais je ne le reconnais pas. Ce qui s’est passé avec cette tentative d’aller dans une Super League fermée avec les autres clubs n’a aucun sens“, a tiré sur Henry à propos de l’invention qui a causé tant de tremblements de terre et de répliques dans le monde du football cette semaine.

“Je me souviens encore quand je suis arrivé à Londres, j’ai toujours écouté les fans dire qu’ils choisiraient Arsenal avant tout. Tout cela a été fait en fonction de leur histoire, à leur apogée … et c’est parti. Ça ne fait pas de mal. . le voir. L’équipe a besoin de retrouver cette identité », a déclaré Henry. sur les fans.

Il y a quelques jours, celui qui désignait également l’équipe était Mesut Ozil, qui est actuellement membre de la Fenerbahçe turque et qui a partagé un message sur son compte Twitter dans lequel il s’est positionné contre le nouveau tournoi. “Les enfants grandissent en rêvant de gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions, pas la Super League. La beauté des grands matchs est qu’ils n’ont lieu qu’une ou deux fois par an, pas toutes les semaines. C’est difficile à comprendre pour tous les fans », a-t-il déclaré.