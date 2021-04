26/04/2021 à 11h05 CEST

La Premier League aura désormais un temple de la renommée dans le plus pur style nord-américain. La ligue anglaise a annoncé que les deux premiers noms à être intronisés au Temple de la renommée du premier ministre seront Thierry Henry Oui Alan Shearer.Henri, avec quatre Golden Boots dans son dossier, est le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal et une icône durable de la Premier League, avant son passage au FC Barcelone. Récemment, un sondage l’a élu meilleur attaquant de l’histoire du premier ministre, et certains le désignent même comme le meilleur joueur de la ligue.

Tondeur a conquis le premier ministre avec le Rovers Blackburn grâce à ses objectifs, puis a poursuivi sa carrière dans le Newcastle United, où il a été forgé comme une légende. Actuellement, il est toujours le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League avec 260 buts en 14 saisons..

«Être intronisé aux côtés d’Alan Shearer en tant que deux premiers membres du Temple de la renommée de la Premier League est au-delà de la particularité. Quand j’étais jeune, j’essayais juste de m’assurer que je pourrais avoir une paire de bottes et maintenant nous parlons du Hall of Fame“Henry a dit que la ligue l’honorait.” Si vous m’aviez demandé au début de ma carrière d’entrer dans le Hall of Fame, je ne vous aurais pas cru. C’est un honneur incroyable& rdquor;.

Pour sa part, Tondeur, qui détient également toujours le record de pouvoir atteindre le chiffre de 100 buts avec deux équipes Premier différentes, a-t-il déclaré se sentir “très honoré de rejoindre le Temple de la renommée” pour les “joueurs incroyables qui évoluent en Premier League, semaine après semaine, année après année”.

“Ce que j’ai toujours voulu, c’est être un footballeur professionnel. C’était mon rêve, gagner des trophées et marquer à St. James Park, porter le maillot noir et blanc «9» était fantastique. J’ai apprécié chaque minuteShearer a ajouté.