Henry Golding sait quelle star d’action classique il aimerait apporter à la franchise Snake Eyes, et c’est parfait

Remarquez que Jackie Chan a maintenant 67 ans et ses journées d’action les plus agiles sont derrière lui. Pour vous donner un exemple de son statut actuel de superstar de l’action, il a fait partie du remake de The Karate Kid… et il a joué le rôle de M. Miyagi. Chan ne se battra pas contre Henry Golding dans un film Snake Eyes / GI Joe. Mais même l’avoir comme une sorte de rôle de mentor, peut-être en tant que supérieur dans les forces de GI Joe, suffirait à donner à Golding une véritable étincelle. Ce serait aussi un plaisir pour nous, en tant que membres du public.