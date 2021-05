Henry Kissinger met en garde contre le risque de “ guerre froide ” américano-chinoise ⋆ .

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a averti vendredi que le gouvernement américain et le reste du monde doivent travailler ensemble pour éviter une «guerre froide» entre les États-Unis et la Chine à l’avenir.

En organisant une discussion virtuelle pour le Forum de Sedona 2021 de l’Institut McCain, l’ancien sénateur Joe Lieberman a demandé à Kissinger comment l’Amérique pouvait rester fidèle à ses valeurs et «vivre avec succès dans un monde avec une Chine en plein essor» en même temps.

«C’est le plus gros problème pour l’Amérique, le plus gros problème pour le monde, car si nous ne pouvons pas résoudre cela, alors le risque est que partout dans le monde une sorte de guerre froide se développe entre la Chine et les États-Unis», a répondu Kissinger . «Et pendant la guerre froide avec l’Union soviétique, l’Union soviétique n’avait aucune capacité économique, et elle avait une capacité technologique militaire, mais elle n’avait pas de capacité technologique élémentaire comme la Chine.

«Mais la Chine est une énorme puissance économique en plus d’être une puissance militaire importante. C’est donc une tâche très difficile pour l’Amérique. Et il est important de s’unir là-dessus et de ne pas se diviser en un groupe qui est en faveur de l’aspect moral et un autre qui est en faveur de l’aspect stratégique. Les deux doivent être liés. »

Kissinger, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1973 pour avoir négocié la fin de la guerre du Vietnam, a raconté comment, alors qu’il était à Hanoï pour conclure les pourparlers de paix, il a refusé une offre nord-vietnamienne de prendre le prisonnier de guerre John McCain (fils du alors commandant en chef du US Pacific Command) de retour en Amérique avec lui dans son avion. Quand Kissinger a finalement rencontré McCain libéré quelques mois plus tard à la Maison Blanche, le futur sénateur de l’Arizona lui a dit: «Merci d’avoir sauvé mon honneur.»

Se rappelant les paroles de McCain, un Kissinger aux yeux larmoyants, qui aura 98 ans le mois prochain, a été submergé par l’émotion, s’arrêtant pendant plusieurs instants pour se ressaisir avant de reprendre.

«Je n’ai pas su [any] personne également dévouée à l’importance de l’Amérique », a déclaré le vénérable sage de la politique étrangère. «Et les leçons qu’il a tirées de ses expériences [were] la conciliation avec le Vietnam, la démocratie comme engagement important des Etats-Unis et la sécurité et le progrès humain. Il s’est consacré à cela, et donc, pour moi, il est un grand symbole du mieux que l’Amérique puisse faire. Et ce fut un honneur pour moi que nous soyons restés amis pour le reste de nos vies.