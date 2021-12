Henry, le jeune homme disparu à la soirée du réveillon

30/12/2021 à 07:09 CET

Tamara Morillo

« Dans la nuit du 31 décembre 2018, mon fils est allé fêter le nouvel an. C’était avec des soi-disant amis et, eux – les huit personnes qui étaient là – disent qu’à quatre heures du matin, un des garçons a commencé à le frapper. Les coups, disent-ils, étaient tous dans la tête et ils sonnaient comme des pétards« . Gina Marín, la mère d’Henry Jiménez, raconte avec déchirement les dernières nouvelles qu’elle a à son sujet. » Ils disent qu’il demandait de l’aide : ‘maman, mama & mldr;’ « . Ils ne l’ont pas aidé. » Ils l’ont jeté dans la rue à moitié nu. » Il a disparu.

Sa mère se bat pour le retrouver. Sa famille cherche, mais l’environnement est silencieux : il n’y a que le silence. Trois ans ont passé. Une vidéo, celle de l’agression brutale que le jeune de 21 ans a reçu Cette nuit à Orihuela (Alicante) est la seule chose qui reste. Les enquêtes n’avancent pas. Les réponses ne viennent pas. Henri il n’est pas là.

« Il faisait confiance à tout et à tout le monde, se souvient sa mère. « Henry, tout le monde n’est pas bon », l’avertit la femme.

« Familier, eh bien, innocent et solidaire, très solidaire. Tout ce qu’il avait, il le partageait. Il faisait confiance à tout et à tout le monde », se souvient Gina. « Henry, tout le monde n’est pas bon », lui disait sa mère plus d’une fois. Il est né en Colombie, a grandi à Murcie et, pendant quatre ans, a vécu à Alicante. « Il ne s’est jamais battu avec qui que ce soit, s’il y avait une bagarre autour de lui, il baissait la tête », dit-il. Il a travaillé et étudié. J’étudiais au lycée à l’institut d’Orihuela Costa parce que J’ai fait un rêve : être La gendarmerie. Tout a été tronqué : Ceux qui rêvaient qu’ils seraient ses compagnons le cherchent aujourd’hui.

Andrés et Gina, frère et mère d’Henry Alejandro, en compagnie du jeune homme disparu. |

« Elle est entrée en classe à 8h00, à 14h05 elle a pris un scooter pour se rendre chez le coiffeur où je travaillais rapidement, car elle était ma traductrice anglais et français. Elle est allée chercher sa petite sœur, a mangé avec elle Ils ont joué De là, elle est allée travailler avec une amie qui tient un restaurant. Il s’est mis en quatre pour sa famille. « La vie est une fête et il faut la vivre en paix, c’était sa devise. Ne faites de mal à personne, disait-il toujours. » Installé à Alicante, en regardant un match de football avec son frère-compagnon inséparable-, il a rencontré l’islandais.

Une mort subite, un déménagement : l’islandais

« Maman, quelle honte. Regarde ce qui s’est passé, un colocataire de l’Islandais est mort dans la pièce. » Les alarmes de Gina se sont déclenchées. « Je vais aller au cimetière aider les parents du garçon, ils sont venus l’enterrer. Ils ne connaissent pas l’espagnol. »

Les jours passèrent et l’amitié avec l’Islandais grandit. « Maman, il a besoin d’aide. Trois amis ont vécu avec lui, avec la mort de ce garçon qu’ils ont tous quitté. Ils l’ont laissé seul. Imaginez être seul dans un pays qui n’est pas le vôtre… ». L’Islandais l’a attrapé.

Gina a tenté de le guider : « Tu ne le connais pas trop non plus. Henry, tout le monde n’est pas bon », mais le caractère protecteur et protecteur de son fils a prévalu. « Elle a besoin d’aide. Maman, je vais vivre là-bas, parce que ce garçon ne peut pas payer le loyer. Le pauvre, son ami est mort & mldr; « . Henry a déménagé. Il n’en avait pas besoin, mais il a prolongé ses heures de travail, a trouvé un nouvel emploi de nettoyage de lunettes dans une boîte de nuit, pour aider son colocataire à payer le loyer.

Coups à la tête

Ce soir-là, à la fin de l’année, il quitta le restaurant où il travaillait. Il a pris le dîner pour tout le monde, il a invité. Un groupe de huit amis – dont quatre étudiaient dans sa classe – se sont rencontrés à la maison. C’était spécial, pour la date; aussi parce qu’après cela Henry – Álex, comme on l’appelait à la maison – est retourné dans la maison de sa mère. « Il avait déjà apporté ses vêtements et ses affaires chez moi.

« Comment ça se fait, Alex ? N’es-tu plus un tel ami ? » « Non, maman, il est très féroce. Ce n’est pas une bonne personne & mldr; Je vais lui dire que je viens vivre ici avec toi« C’était l’une des dernières conversations qu’elle a eues avec son fils. Elle l’a eu le 28 décembre.

Nourriture, quelque chose à boire, rires. Les chambres, les cloches… La fête. La conversation change de ton. « A quatre heures du matin, le agression », raconte Gina. L’Islandais a commencé à le frapper à la tête, « se lamente-t-elle. » La raison n’est pas connue. Quelques amis’ Ils disent que mon fils a dit que quelque chose devait être signalé, que quelque chose qui s’était passé et qu’il avait peut-être découvert ne pouvait pas rester ainsi. C’est à ce moment-là que ce garçon a commencé à le battre très fort. » Cassé, Gina raconte que l’agresseur l’a emmené dans la rue. L’histoire qui suit est floue. Personne ne l’explique. Le groupe d’amis d’Henry prétend que le jeune homme est sorti en courant en demandant aide, mais dans ses déclarations il y a des contradictions, des silences. Il n’y a qu’une certitude : Henri n’est pas revenu.

Henry Alejandro avec son frère Andrés, sur une photo partagée par la famille. |

« Ils l’ont tué. Pourquoi l’ont-ils tué ? 1er janvier, Gina est allée à la garde civile. « Je savais qu’il lui était arrivé quelque chose. Les enquêteurs m’ont demandé pourquoi et je l’ai dit: Henry m’appelle toujours, m’écrit & mldr; & rdquor;. L’enquête a commencé sur la pointe des pieds, avec peu de force, le 2 janvier les huit amis sont allés à la caserne Gina les a emmenés : « Ils ont dit ce qu’ils voulaient. Dans la même caserne ils commencent à envoyer WhatsApp s’accordant sur ce qu’ils avaient à dire: dites ceci, dites l’autre & mldr; Ils couvrent, ils cachent quelque chose ».

La Garde civile a confirmé qu’Henry avait été victime d’un attentat : « L’un d’eux a dit au lieutenant que les coups sonnaient comme des pétards, qu’ils étaient tous à la tête & rdquor ;. L’agresseur, l’Islandais, a avoué qu’il l’avait fait. , qu’il était coincé, mais prétend qu’après la fuite d’Henry. Les caméras du quartier, nombreuses, n’ont enregistré aucune image du jeune homme marchant ou demandant de l’aide.

Les raids commencent : toute la zone est fouillée. Henry ne se montrait pas. Ils voulaient clore l’affaire, il y avait une menace de donner le verrou judiciaire, mais la famille l’a évité. C’est bloqué. Le secret du résumé étant levé, Gina a découvert quelque chose qui lui a glacé le sang : la mort du jeune homme qui a uni son fils à son agresseur n’a pas été brutale. « Elle avait des bleus, des agressions, elle était violente. Bien que la famille de l’autre jeune homme n’ait pas enquêté. »

La famille d’Henry réclame justice depuis trois ans. |

Une attaque : sept veillent et une autre l’enregistre

Des centaines de personnes ont rejoint les crawls. Dans aucun n’étaient ses amis. La famille d’Henry en manquait particulièrement trois, ses camarades de lycée. Les autres étaient amis d’amis, bien qu’ils appartenaient aussi au cercle.

Après l’une des perquisitions, l’un d’eux s’est approché. Gina, brisée, a demandé, a voulu savoir, « qu’a dit mon fils, quels mots a-t-il dit quand ils l’ont frappé. Il m’a dit : ‘Gina, il demandait de l’aide et il t’appelait. Mais même sa voix ne venait pas des coups. Il a été arrêté à l’intérieur. Il disait juste : maman, maman…’. Ce type m’a dit : j’ai cette vidéo. » Gina l’a vue. Elle s’est évanouie.

La vidéo de l’attaque, partagée par ses amis dans un groupe WhatsApp quelques jours après avoir avoué, a été supprimée. « Nous avons récupéré un morceau. » La Garde civile l’a ajouté à l’enquête.

« Sans corps il n’y a pas de crime »

Après les premières avancées, dans lesquelles tant la famille que l’organisme d’enquête ont réussi à dessiner les dernières étapes d’Henry, l’enquête a été gelée. « Sans corps il n’y a pas de crime, dit la Garde civile ». Ils rampent, crient et supplient. Que la recherche ne s’arrête pas, que quelqu’un dise quelque chose. « Il est clair qu’Henry a été battu », déplore sa mère. « Tout est si clair : cette personne l’a frappé, ce garçon l’a jeté devant tout le monde… pourquoi ce garçon est-il rentré chez lui le 2 janvier ? Pourquoi personne ne fait rien ?

Au cri s’ajoute le Fondation européenne pour les personnes disparues QSDglobal. Paco Lobatón, fondateur, un expert comme peu d’autres en matière de disparitions, et en contact permanent avec les familles depuis des décennies, ajoute également sa voix. « Cette affaire crie au ciel. » Elle le connaît bien, la Fondation a passé des mois à étudier comment aider la famille. « Il y a de nombreux éléments qui, sans aucun doute, peuvent aider l’enquête à parvenir à une conclusion et à ne pas rester dans le no man’s land », dit-il.

Images du jeune homme partagées par la famille. |

« Dans de nombreuses disparitions, il y a une scène de fantôme » – analyse-t-il, « pas dans celle-ci. Voici une scène dans laquelle il y a une série de témoins, avec des éléments témoignages de grand poids. demander aux enquêteurs de ne pas abandonner et de donner au cas d’Henry toute la priorité nécessaire. Pour deux raisons : pour les dommages extrêmement graves qu’elle cause à la famille, incalculables, et pour ne pas laisser l’impunité un acte si flagrant criminel ».

Henry, le jeune homme qui a toujours rêvé d’un monde meilleur, a grandi en aidant. Faire confiance à tout le monde. Avec sa mère, alors qu’il vivait à Murcie, il distribuait des sandwichs aux feux de circulation à ceux qui n’avaient pas à manger. Henry a maintenant besoin d’aide. Il a besoin d’être fouillé. Il n’y a pas de repos. Ce n’est pas facile, mais c’est viable, « il y a des fils, des traces, avec lesquels composer enfin une solution », conclut Lobatón.