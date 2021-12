Henry M. Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, insiste sur le retour de la dépression – prédit que « l’or, l’argent, le bitcoin et l’immobilier peuvent aussi s’effondrer »

L’auteur du livre populaire Rich Dad Poor Dad, Henry M. Robert Kiyosaki, dit qu’un crash et une unité de zone de dépression reviennent, prédisant que « l’or, l’argent, le bitcoin, la terre peuvent aussi s’écraser ». Il a ajouté qu’il se préparait à acheter les quatre types d’investissements lors du crash.

Robert Kiyosaki prédit qu’un crash est à venir

Robert Kiyosaki, l’auteur de Rich Dad Poor Dad, a une autre fois mis en garde contre un crash imminent, suivi de dépression. Il s’attend à ce que de nombreux marchés, dont le bitcoin, s’effondrent.

Rich Dad Poor Dad est un livre de 1997 co-écrit par Kiyosaki et Sharon Lechter. Il figure sur la liste des éditions commerciales Big Apple Times depuis plus de six ans. plus de trente-deux millions d’exemplaires du livre sont sursouscrits dans plus de cinquante et une langues dans plus de 109 pays.

Kiyosaki a tweeté à Th que la Réserve fédérale et l’unité régionale du président Joe Biden « poussaient la fausse inflation », ajoutant :

Crash et dépression reviennent. L’or, l’argent, le bitcoin et la terre peuvent également s’effondrer. capable d’obtenir de l’or, de l’argent, du bitcoin, des terres supplémentaires lorsque le crash s’est écrasé. Il est temps de s’enrichir lorsque la fausse inflation s’effondre.

L’auteur populaire a également fait une prédiction la semaine dernière concernant l’administration Biden. « Biden doit démissionner pour le moment », a-t-il prédit. « Kamala [Harris] peut devenir [the] 1ère présidente féminine. C’était [the] mis en place tout le long. Trump a ruiné l’ascension d’Hillary après Obama.

Le parent mâle connu L’auteur parent mâle pauvre a mis en garde plusieurs fois contre quelques accidents. En juin, il a déclaré que le « plus gros crash » de l’histoire du monde revenait. En juin, il a réitéré son avertissement, s’attendant à un « crash géant des changes » en octobre. Il a ensuite mis en garde contre le fait que les États-Unis sombraient dans une dépression.

Au milieu de ses sombres prédictions, Kiyosaki recommande d’acheter du bitcoin. En août, il a déclaré que le bitcoin était l’investissement avec le meilleur sommet. En octobre, il a déclaré que le bitcoin avait un avenir « très brillant ». Le mois dernier, il a révélé qu’il achetait du bitcoin et de l’éther supplémentaires alors que les considérations liées à l’inflation s’intensifiaient.

Le post Rich Dad Poor Dad’s Henry M. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que la dépression revient – ​​Prédit que « L’or, l’argent, le Bitcoin, l’immobilier peuvent s’effondrer aussi » est apparu pour la première fois sur BTC Wires.