Henry pointe du doigt Pochettino pour avoir utilisé Messi au PSG

26/10/2021 à 18:28 CEST

Joël Xaubet

Léo Messi Il a commencé la saison en occupant une position différente sur le terrain qu’il ne l’était au Barça. Maintenant dans le PSG commence par le groupe, comme il l’avait été à Barcelone il y a des années et c’était un joueur avec un dribble imbattable.

Avec les années, l’Argentin a ajouté beaucoup plus de ressources à son arsenal, parmi eux la passe et une capacité extraordinaire à organiser le match.

Avec ça, Messi a ensuite occupé des postes beaucoup plus tournés vers le terrain, quelque chose que selon Henry a affirmé, il devrait faire au PSG.

Henry ne comprend pas la position de Messi

Après le match nul 0-0 contre Marseille, Thierry Henry s’est adressé aux micros d’Amazon Prime, où il a été interrogé sur l’usage que Pochettino fait de Leo Messi. L’ancien joueur du Barça estime que l’entraîneur argentin fait une erreur: « Je ne le comprends pas, Je le vois isolé dans le groupe. Là, il peut marquer, mais il touche moins le ballon et Hakimi participe moins aussi. » Le Français pense qu’avec Messi sur l’aile, il ne profite pas de toute la qualité que l’Argentin chérit, bien qu’il n’occupe aucun espace, l’Argentin est dangereux pour le rival.

Henry préfère voir Messi dans des positions plus ciblées : « Je le préfère quand c’est au milieu. Mais je ne suis pas entraîneur, l’équipe a besoin d’un directeur, pas de plusieurs à la fois. On dirait que Mbappé a souvent le ballon, Aujourd’hui contre Marseille, il a mis Neymar à 10 et ça n’a pas marché. »

Avec ces déclarations, Henry rejoint son compatriote Ludovic Giuly sur le poste idéal pour la star argentine, les deux considèrent qu’il doit jouer centré et derrière les attaquants également et ils désignent Pochettino comme responsable de l’utilisation abusive possible de Leo Messi.