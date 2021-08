Henry Pollito Rodríguez, cheval à La Chiquita depuis plus de 10 ans (avis)

Henri Alejandro le poulet Rodriguez Comme il est connu à la fois dans la Ligue mexicaine de baseball (LMB) et la Ligue professionnelle vénézuélienne de baseball (LVBP), c’est un cheval qui tue la balle dans la chiquita depuis plus de 10 ans et le démontre depuis la fin de la saison régulière. 2009-2010 de la LVBP et dans le tournoi à la ronde de la même, comme démontré également dans ce premier playoffs de la LMB 2021 avec les Rieleros de Aguascalientes et comme il le faisait aussi à l’époque avec les Pirates de Campeche.

À Henri Rodriguez Je me souviens de lui depuis qu’il a frappé les Cardenales de Lara pour que les Águilas del Zulia se soient qualifiés pour le tournoi à la ronde de la saison 2009-2010, comme ceci :

Aussi quand Henri Rodriguez a établi le record LVBP pour les hits du tournoi à la ronde au cours de la saison 2009-2010. De la même manière lorsqu’il jouait dans MLB avec les Reds de Cincinnati, son changement pour les Lions de Caracas, lorsqu’il a commencé à jouer dans le LMB lors de la saison 2015 avec les Ciudad del Carmen Dolphins, où il était sur le point de remporter le champion chauve-souris, son pas vers les Pirates de Campeche avec qui il est resté jusqu’à la saison 2019.

Et il discutait sur WhatsApp avec le velours côtelé Oscar Arredondo de la note que nous avons faite de la tradition vénézuélienne dans les Rieleros de Aguascalientes dans son histoire dans le LMB et je m’interroge sur les Vénézuéliens que Riel avait actuellement sur leur liste et sur Henri Rodriguez Je lui ai écrit qu’il était un cheval dans la chiquita et qu’il l’avait montré à la LVBP depuis 2009.

Oui Henri Rodriguez a appuyé son écriture avec trois home runs lors des deux premiers matchs de la série des premiers playoffs de la LMB 2021 entre Rieleros et Toros de Tijuana qui va un par un.

Je me souviens aussi encore de ce qu’un ancien collègue m’a dit une fois. Henri Rodriguez, il y a cinq (5) ans, que je n’étais pas en MLB parce qu’il ne voulait pas. Pendant ce temps le poussin continue de tuer la balle dans le petit dans le LMB 2021 et dans la LVBP avec les équipements qui sont à renforcer.