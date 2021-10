Henri Rollins a annoncé le 2022 “Content de te voir” visite de la parole. Le trek verra l’icône du punk rock “raconter fidèlement les événements de sa vie au cours de la brève période pré-COVID depuis la dernière tournée et lorsque les choses sont devenues encore plus étranges au cours des derniers mois”, selon un communiqué annonçant les spectacles. “Ce fut une période pour le moins intéressante et il a de belles histoires à raconter.”

En décrivant Rollins, la tendance est d’essayer de regrouper autant d’étiquettes que possible dans une seule phrase. “Rollins est beaucoup de choses », dit Le Washington Post, « diatribe, confesseur, provocateur, humoriste, voire conférencier motivateur… c’est un bavard enthousiaste et engageant. Divertissement hebdomadaireLa liste de ‘s comprend “Icône du Punk Rock. Poète des mots parlés. Acteur. Auteur. DJ. Y a-t-il quelque chose que ce type ne peut pas faire ?” guide télévisé l’a appelé de manière plus concise un « Homme de la Renaissance », mais si Henri Rollins pourrait être réduit à un seul mot, ce mot serait sans aucun doute « bourreau de travail ». Quand il ne voyage pas, Rollins préfère garder un emploi du temps chargé, avec des concerts en tant qu’acteur, auteur, DJ, artiste voix off et animateur de télévision pour ne citer que quelques-uns des rôles qui remplissent son emploi du temps.

Rollins a fait le tour du monde en tant qu’artiste de la création orale, en tant que leader des deux BANDE ROLLIN et DRAPEAU NOIR et en tant que voyageur solitaire doté d’une curiosité insatiable, privilégiant les lieux les moins fréquentés par la route dans des endroits tels que le Népal, le Sri Lanka, la Sibérie, la Corée du Nord, le Soudan du Sud et l’Iran.

En tant qu’artiste de la parole, Rollins se produit régulièrement dans des collèges et des théâtres du monde entier et a publié un certain nombre d’enregistrements de créations orales. Son album “Monter dans la camionnette” a remporté le Grammy pour “Best Spoken Word Album” pour 1995. En tant qu’acteur, il est apparu dans “La chasse”, “Johnny Mnémonique”, “Chaleur” et David Lynchdu film “L’autoroute perdue”.

Rollins est la musique, l’attitude et la voix qui ne fait pas de prisonniers. Dans ses livres, il nous a conduits dans un voyage hallucinatoire à travers les décennies – et son esprit – avec des poèmes, des essais, des nouvelles, des entrées de journal intime et des diatribes qui existent aux « bords effilochés où la réalité se termine et l’imagination commence » (Éditeurs Hebdomadaire).

“Content de te voir” dates de la tournée 2022

12 mars – Royal Oak, MI – Royal Oak Music Theatre



13 mars – Cincinnati – Bogart’s



20 mars – Boston – Le Wilbur



21 mars – Albany, NY – Hart Theatre



24 mars – Huntington, NY – The Paramount



25 mars – Red Bank, NJ – The Vogel au Count Basie Center for the Arts



26 mars – Brooklyn – Varsovie



27 mars – Glenside, Pennsylvanie – Keswick Theatre



30 mars – Richmond, VA – The National



31 mars – Raleigh, Caroline du Nord – Duke Energy Center



02 avril – Columbia, SC – Le Sénat



03 avril – Charleston, Caroline du Sud – Charleston Music Hall



05 avril – Ft Lauderdale, Floride – Lillian S Wells Hall



06 avril – Clearwater FL – Capitol Theatre



07 avril – Orlando, Floride – The Plaza Live



08 avril – Plage de Ponte Vedra, Floride – Salle de concert de Ponte Vedra



09 avril – Atlanta, GA – Variety Playhouse



10 avril – Chattanooga, TN – The Walker Theatre



11 avril – Knoxville, TN – Bijou



12 avril – Nashville, TV – Marathon Music Works



14 avril – Indianapolis, IN – Old National Center



15 avril – Milwaukee – Salle de bal Turner Hall



16 avril – Madison, WI – Théâtre Barrymore



21 avril – Burnsville, MN – Centre Ames



23 avril – Des Moines, IA – Hoyt Sherman Place



24 avril – Lawrence, KS – Liberty Hall



27 avril – St Louis, MO – La reconstitution historique



03 mai – San Antonio, TX – Aztec Theatre



07 mai – Colorado Springs, CO – Stargazers Theatere



08 mai – Boulder, CO – Théâtre Boulder



09 mai – Grand Junction, CO – Avalon



10 mai – Salt Lake City, UT – The State Room



11 mai – Boise, ID – L’Egyptien



17 mai – Seattle – Théâtre Neptune



19 mai – Vancouver, C.-B. – Rio Theatre



20 mai – Nanaimo, C.-B. – Port Theatre



24 mai – Calgary, AB – Bella Concert Hall



26 mai – Saskatoon, AB – Broadway Theatre



27 mai – Winnipeg, MB – The Park Theatre



31 mai – Ottowa – Algonquin Commons



01 juin – London, ON – London Music Hall



03 juin – Toronto, ON – Danforth Music Hall



04 juin – Montréal, QC – Théâtre Corona