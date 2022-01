Henry Rollins annule sa tournée européenne de mots parlés «en raison de la flambée de Covid 19 et des défis qu’il présente»

Henri Rollins a annulé son étape européenne annoncée précédemment du « Content de te voir » tournée de créations orales en raison de problèmes liés au coronavirus.

L’icône du punk rock devait donner le coup d’envoi du trek, qui promettait de « raconter fidèlement les événements de sa vie au cours de la brève période pré-COVID depuis la dernière tournée et lorsque les choses sont devenues encore plus étranges au cours des derniers mois », à Berlin, Allemagne dimanche (9 janvier).

Rollins a annoncé l’annulation dans une brève déclaration sur les réseaux sociaux. La déclaration se lit comme suit : « En raison de la flambée de COVID-19 et des défis qu’elle présente, Henri RollinsLes prochaines dates de la tournée européenne / britannique ont été annulées. Les remboursements seront disponibles au point d’achat d’origine. Nous nous excusons pour tout inconvénient. »

Le communiqué ajoute : « Il n’est pas prévu d’annuler les dates américaines/canadiennes pour le moment. »

L’étape nord-américaine de la « Content de te voir » La tournée 2022 devrait débuter le 12 mars à Royal Oak, Michigan et se terminer le 4 juin à Montréal, Québec.

Rollins a fait le tour du monde en tant qu’artiste de la création orale, en tant que leader des deux BANDE ROLLINS et DRAPEAU NOIR et en tant que voyageur solitaire doté d’une curiosité insatiable, privilégiant les lieux peu fréquentés par la route dans des endroits tels que le Népal, le Sri Lanka, la Sibérie, la Corée du Nord, le Soudan du Sud et l’Iran.

En tant qu’artiste de la parole, Rollins se produit régulièrement dans des collèges et des théâtres du monde entier et a publié un certain nombre d’enregistrements de créations orales. Son album « Monter dans la camionnette » a remporté le Grammy pour « Best Spoken Word Album » pour 1995. En tant qu’acteur, il est apparu dans « La chasse », « Johnny Mnémonique », « Chaleur » et David Lynchdu film « Lost Highway ».

En décrivant Rollins, la tendance est d’essayer de regrouper autant d’étiquettes que possible dans une seule phrase. « Rollins est beaucoup de choses », dit Le Washington Post, « diatribiste, confesseur, provocateur, humoriste, voire conférencier motivateur… c’est un bavard enthousiaste et engageant. » Divertissement hebdomadaireLa liste de ‘s comprend « Icône du Punk Rock. Poète des mots parlés. Acteur. Auteur. DJ. Y a-t-il quelque chose que ce type ne peut pas faire ? » guide télévisé l’a appelé de manière plus concise un « Homme de la Renaissance », mais si Henri Rollins pourrait être réduit à un seul mot, ce mot serait sans aucun doute « bourreau de travail ». Quand il ne voyage pas, Rollins préfère garder un emploi du temps chargé, avec des concerts en tant qu’acteur, auteur, DJ, artiste voix off et animateur d’émission de télévision pour ne citer que quelques-uns des rôles qui remplissent son emploi du temps.

Rollins est la musique, l’attitude et la voix qui ne fait pas de prisonniers. Dans ses livres, il nous a conduits dans un voyage hallucinatoire à travers les décennies – et son esprit – avec des poèmes, des essais, des nouvelles, des entrées de journal intime et des diatribes qui existent aux « bords effilochés où la réalité se termine et où commence l’imagination » (Éditeurs Hebdomadaire).



Il n’est pas prévu d’annuler les dates américaines/canadiennes pour le moment. – henryrollins (@henryrollins) 5 janvier 2022

Mots clés:

drapeau noir

Publié dans:

Des nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).