Henry Rollins met en vente sa maison d’Hollywood Hills pour 3,9 millions de dollars

Selon le Los Angeles Times, Henri Rollins a inscrit sa maison dans les collines d’Hollywood pour 3,9 millions de dollars. L’ancien chanteur de 60 ans du groupe pionnier de punk hardcore DRAPEAU NOIR a acheté la maison de 4 348 pieds carrés et 5,5 salles de bains en 2009 pour 2,2 millions de dollars.

Victoria Argent de Boussole et Jane Schore de Coldwell Banker Realty détiennent la liste, qui décrit la propriété ainsi : « Incroyable Hollywood Hills, complexe privé de célébrités fermées. Traversez d’imposantes portes en acier jusqu’à une allée privée jusqu’au spacieux tribunal automobile de la jungle en béton. Ouvrez les portes d’entrée en acier massives et entrez dans le fabuleux 60 pieds salon.Le salon principal présente des touches industrielles telles que des murs en béton et des poutres en acier, tandis que le reste de la maison a une atmosphère zen et apaisante.Espace idéal pour se divertir avec une salle à manger formelle dramatique, un salon ouvert, un salon, un bar et cuisine dînatoire.Magnifique espace extérieur en plus d’un grand patio sur le toit.Cette magnifique maison sur 3 niveaux est également la résidence idéale pour vivre/travailler.Il y a une salle de gym, une cabine d’enregistrement vocal, des espaces bureau/studio, den, sauna/ hammam, salle de projection possible et bien plus encore. La luxueuse suite de la chambre principale a une cheminée et des portes qui s’ouvrent sur un grand patio extérieur. Tellement de style. Si ces murs pouvaient parler, ils chanteraient probablement, joueraient de la guitare ou de la batterie. Le plus cool hou se in the Hills est prêt pour son nouveau propriétaire cool. »

En décrivant Rollins, la tendance est d’essayer de regrouper autant d’étiquettes que possible dans une seule phrase. « Rollins est beaucoup de choses », dit Le Washington Post, « diatribiste, confesseur, provocateur, humoriste, voire conférencier motivateur… c’est un bavard enthousiaste et engageant. » Divertissement hebdomadaireLa liste de ‘s comprend « Icône du Punk Rock. Poète des mots parlés. Acteur. Auteur. DJ. Y a-t-il quelque chose que ce type ne peut pas faire ? » guide télévisé l’a appelé de manière plus concise un « Homme de la Renaissance », mais si Henri Rollins pourrait être réduit à un seul mot, ce mot serait sans aucun doute « bourreau de travail ». Quand il ne voyage pas, Rollins préfère garder un emploi du temps chargé, avec des concerts en tant qu’acteur, auteur, DJ, artiste voix off et animateur d’émission de télévision pour ne citer que quelques-uns des rôles qui remplissent son emploi du temps.

Rollins a fait le tour du monde en tant qu’artiste de la création orale, en tant que leader des deux BANDE ROLLINS et DRAPEAU NOIR et en tant que voyageur solitaire à la curiosité insatiable, privilégiant les lieux peu fréquentés par la route dans des endroits tels que le Népal, le Sri Lanka, la Sibérie, la Corée du Nord, le Soudan du Sud et l’Iran.

En tant qu’artiste de la parole, Rollins se produit régulièrement dans des collèges et des théâtres du monde entier et a publié un certain nombre d’enregistrements de créations orales. Son album « Monter dans la camionnette » a remporté le Grammy pour « Best Spoken Word Album » pour 1995. En tant qu’acteur, il est apparu dans « La chasse », « Johnny Mnémonique », « Chaleur » et David Lynchdu film « Lost Highway ».

Rollins est la musique, l’attitude et la voix qui ne fait pas de prisonniers. Dans ses livres, il nous a conduits dans un voyage hallucinatoire à travers les décennies – et son esprit – avec des poèmes, des essais, des nouvelles, des entrées de journal intime et des diatribes qui existent « aux bords effilochés où la réalité se termine et où commence l’imagination » (Éditeurs Hebdomadaire).



La maison d’Henry Rollins à Hollywood Hills https://t.co/FqBtJzZNOg – Los Angeles Times (@latimes) 24 novembre 2021

Mots clés:

henry rollin

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).