Henry Rollins : Pourquoi j’ai arrêté de faire de la musique

Lors d’une récente apparition sur le producteur Rick Rubin‘s « Disque rayé » podcast, icône punk rock Henri Rollins a discuté de sa décision d’arrêter de faire de la musique il y a 15 ans après avoir passé plus d’une décennie à enregistrer et à tourner avec BANDE ROLLINS, sa centrale de rock alternatif. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « La chose intelligente que j’ai faite quand j’étais plus jeune, c’est qu’un jour je me suis réveillé dans mon lit et je me suis dit : ‘J’en ai fini avec la musique. Je ne déteste pas ça. Je n’ai plus de paroles. Il n’y en a plus dentifrice dans le tube.’ J’ai appelé mon manager à l’époque et j’ai dit : « J’en ai fini avec la musique ». Et 15 % de cela était une bonne chose pour lui. je [was, like], ‘Oui.’ Et heureusement, j’ai eu assez de films, de voix off, de travail documentaire, d’écriture, de conversation, où cela vient de se remplir, et maintenant je suis plus occupé que jamais. Mais je suis parti avant de devoir commencer à dire : « Hé, les enfants, vous vous souvenez de celui-ci ? » Donc, je n’ai pas eu à le mettre et à monter là-bas et à mettre le chien et à glapir pour mon dîner.

« J’ai eu de douces discussions avec de grandes stars du rock », a-t-il poursuivi. « JE [go], ‘Vous sortez et vous jouez ces mêmes chansons tous les soirs depuis 40 ans.’ Et l’une de ces personnes, que j’aime beaucoup, a dit : « Oui, c’est ce que les gens veulent. » Je dis : ‘Tu veux leur donner ce qu’ils veulent ?’ ‘Ouais.’ C’est un gars plus âgé, encore plus âgé que moi. Et il a dit : ‘Ouais. Vous voulez rendre les gens heureux. Je suis, comme, ‘Tu fais? Hein. Je n’ai jamais pensé à ça. Cela ne m’est jamais venu à l’esprit. Et il a dit, ‘Qu’est-ce que tu fais?’ Je vais, ‘Qu’est-ce qu’il y a ensuite.’ Et il est allé, ‘Hein. Comment ça te traite ? Je me dis ‘Eh bien, j’ai besoin d’un billet de bus pour rentrer à la maison.’ [Laughs] Mais juste deux écoles différentes.

« Tout ce qu’il fait, c’est que vous mettez en scène, tout le monde dit » ouais « , vous jouez ce que tout le monde veut entendre et tout le monde est content. Et il a dit: » Vous ne l’êtes pas? Je me dis « Non, pas nécessairement. S’ils aiment ce que je fais, cool. S’ils ne l’aiment pas, ils peuvent me mordre. » Et je suis sûr qu’au cours des dernières années, il a chanté celui-là, celui-là, celui-là et celui-là pour la cinq cent soixante-dix millionième fois. Et 50 000 personnes ont dit « yay ». Ce n’est tout simplement pas pour moi. Je préfère prendre le risque. «

Rollins a déjà discuté de sa décision de se retirer de la musique dans une interview de 2011 avec Défenseur de la vallée. À l’époque, il a dit qu’il avait arrêté avec BANDE ROLLINS parce que « Je n’ai trouvé aucun moyen de le faire différemment. Il n’y avait rien de nouveau pour moi, alors j’ai décidé de faire d’autres trucs. Trop de gens dans mon groupe d’âge ont fait le même disque encore et encore. Cela pourrait convenir eux, pas moi. Quand je vois Mick Jagger chantant toujours « Je ne peux obtenir aucune satisfaction », je dois conclure qu’il est soit très stupide, soit qu’il ne dit pas la vérité. »

Rollins a fait le tour du monde en tant qu’artiste de la création orale, en tant que leader des deux BANDE ROLLINS et DRAPEAU NOIR et en tant que voyageur solitaire à la curiosité insatiable, privilégiant les lieux peu fréquentés par la route dans des endroits tels que le Népal, le Sri Lanka, la Sibérie, la Corée du Nord, le Soudan du Sud et l’Iran.

Quand il ne voyage pas, Rollins préfère garder un emploi du temps chargé, avec des concerts en tant qu’acteur, auteur, DJ, artiste voix off et animateur de télévision pour ne citer que quelques-uns des rôles qui le tiennent occupé.

En tant qu’artiste de la parole, Rollins se produit régulièrement dans des collèges et des théâtres du monde entier et a publié un certain nombre d’enregistrements de créations orales. Son album « Monter dans la camionnette » a remporté le Grammy pour « Best Spoken Word Album » pour 1995. En tant qu’acteur, il est apparu dans « La chasse », « Johnny Mnémonique », « Chaleur » et David Lynchle film de « Autoroute perdue ».