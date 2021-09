Henry Rollins rejoint le casting de la série d’animation de science-fiction “New Gen”

Henri Rollins a rejoint le casting de la série d’animation de science-fiction “Nouvelle génération” actuellement en pré-production. Rollins jouera Deadalus, le méchant de la série.

“Nouvelle génération” est produit par JD et Chris Matonti et Julia Coppola de Entreprises APNG et est basé sur la série de bandes dessinées de super-héros distribuée par Marvel Comics.

Henri Rollins est connu pour beaucoup de choses : icône du punk rock, poète de la création orale, acteur. auteur et DJ. Il anime actuellement une émission de radio hebdomadaire sur la célèbre émission de Los Angeles Radio Nationale Publique affilier KCRW. En 2013, après avoir précédemment ancré des émissions pour IFC et National Geographic, Henri rejoint le Chaîne historique‘s H2 réseau en tant qu’hôte de l’émission de télévision “10 choses que vous ne savez pas”. En 2014, Henri a reçu le prestigieux Prix ​​de la créativité Ray Bradbury en reconnaissance de sa contribution de longue date aux arts, de sa passion pour l’activisme social, ainsi que de sa passion intense pour l’importance de maintenir les livres et les bibliothèques. Ses crédits d’acteur incluent l’animation “Maîtres de l’univers” et la série acclamée “Fils de l’anarchie”.

« Nous sommes ravis que Henri Rollins rejoint notre All-Star ‘Nouvelle génération’ jeter. Henri représentera notre maître méchant Deadalus, un scientifique en nanotechnologie brillant et tourmenté, exilé de New-Gen aux Enfers où il prépare sa vengeance”, a déclaré le créateur/réalisateur JD Matonti.

Rollins, représenté par CAA, rejoint les acteurs précédemment annoncés Léna Headey, Luc Wilson, Finn Wolfhard, Nick Wolfhard et Anya Chalotra.

“Nouvelle génération” concerne les frères jumeaux (qui sera exprimé par Finn Wolfhard et Nick Wolfhard) qui vivent comme des adolescents ordinaires et des super-héros améliorés par les nanotechnologies. New-Gen est une utopie futuriste où les êtres humains, les créatures extraterrestres et les formes de vie mécaniques coexistent pacifiquement. Conçu et construit avec la nanotechnologie, New-Gen équilibre nature et technologie, tissant ensemble un paradis écologiquement durable. Son existence est menacée par une guerre nanotechnologique et les héros de la Terre et de la Nouvelle-Gen sont appelés à vaincre le mal envahissant.

“Nouvelle génération” est créé par APNG‘s JD Matonti, Chris Matonti et Julia Coppola. L’écrivain/showrunner est Brent Friedman, dont les crédits incluent le “Guerres des étoiles” la franchise, “Halo 4”, “Appel du devoir”, “Resident Evil” et “Star Trek : Entreprise”, “Conte des pays frontaliers”. Il est co-écrit par Eugène Fils, qui a travaillé sur plusieurs des plus grandes franchises de super-héros, y compris “Réunion de justiciers”, “Spider-Man ultime”, “Ben 10”, ” Teenage Mutant Ninja Turtles “, “Ponton” et “Les agents de SMASH”

En outre, Ken West, ancien directeur financier de merveille, a rejoint en tant que conseiller au conseil d’administration de APNG

« Ayant longtemps été directeur financier de Marvel Divertissement, menant à sa vente de 4,4 G$ à Disney, je regarde ‘Nouvelle génération’l’univers de divers personnages et un plan d’affaires bien conçu, comme une opportunité unique pour APNG Entreprises, Inc. reproduire merveillesuccès économique et peut-être monter pour devenir Marvel Divertissement 2.0,” mentionné Ouest.

“Nouvelle génération” prévoit d’offrir une expérience multiplateforme et multitech. Les téléspectateurs pourront télécharger une application de réalité augmentée permettant aux joueurs d’utiliser les pouvoirs nanotechnologiques pour combattre diverses créatures de la série. Les fans peuvent explorer une expérience basée sur le Web qui tisse des faits scientifiques et de la fiction pour décrire ce qu’est la nanotechnologie et où elle pourrait être à l’avenir.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).