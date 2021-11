Henry Ruggs blâme maintenant quelqu’un d’autre pour un accident mortel ?

L’ancien receveur des Las Vegas Raiders, Henry Ruggs III, a été impliqué dans un accident de voiture mortel le matin du 2 novembre. Il est accusé d’avoir conduit en état d’ébriété à des vitesses allant jusqu’à 156 mph avant l’accident.

La Chevrolet Corvette de Ruggs, qui le transportait avec sa petite amie, est entrée en collision avec une Toyota Rav4 transportant une femme de Las Vegas Tina Tintor et son chien. Les deux derniers ont péri dans l’accident, les deux premiers ont survécu.

Après avoir été initialement accusé de conduite avec facultés affaiblies entraînant la mort et la conduite imprudente, la semaine dernière, Ruggs a été frappé d’accusations supplémentaires de conduite en état d’ébriété et de conduite imprudente et d’une accusation de délit pour possession d’une arme à feu en état d’ébriété.

Peu de temps après, une tournure troublante dans cette affaire est apparue.

Selon AJ McDougall du Daily Beast, les avocats de Ruggs ont suggéré dans leur dossier judiciaire que les pompiers du comté de Clark n’avaient pas éteint les flammes de l’accident assez rapidement.

Plus précisément, ils ont écrit que « les pompiers n’ont pas tenté d’éteindre l’incendie du véhicule de Mme Tintor pendant environ 20 minutes, moment auquel tout le véhicule a été englouti par les flammes » et qu’ils avaient été « en mesure d’éteindre l’incendie du véhicule pendant qu’il était à ses débuts et ne l’a pas fait.

Le porte-parole du comté, Erik Pappa, a répondu à cela en disant qu’il n’y avait « aucun retard dans la réponse ou dans l’attaque contre l’incendie » et que « le véhicule était pleinement impliqué dans l’incendie sur [first responders’] arrivée. »

Au cours des deux dernières semaines, divers récits de la nuit de Ruggs avant l’accident ont émergé. Tout, de la quantité précise d’alcool qu’il aurait consommée aux messages texte qu’il avait envoyés à la vidéo de la façon dont il conduisait quelques secondes avant l’accident.

Tout cela brosse un tableau assez troublant.

S’il est reconnu coupable, Ruggs risque plus de 50 ans de prison. Il est actuellement en liberté sous caution de 150 000 $ et est assigné à résidence avec des règles strictes, notamment des contrôles d’alcool quatre fois par jour pendant que l’affaire se déroule devant le tribunal.

