Henry Ruggs DUI Crash Video le montre en train de jurer et de sangloter sur place

Henri Ruggs assis sur un trottoir à quelques mètres de la Toyota engloutie par les flammes – qui a tué une femme et son chien – et lui et sa petite amie ont juré et sangloté … dans cette nouvelle vidéo, obtenue par TMZ Sports.

Quelques secondes seulement après que l’ancienne star des Raiders a percuté sa Corvette à l’arrière d’un Rav4 vers 3h40 du matin à Las Vegas … des images montrent Ruggs et Kiara Washington enfermé dans une étreinte au sol. Dans le clip, vous pouvez entendre des parties de leur conversation émotionnelle.

« OK. OK, ici, » dit-elle à Ruggs en attrapant son visage. « Je suis désolé je suis désolé. »

Il a répondu : « F *** !!! Arrête de crier !!! »

La vidéo montre plus tard un témoin, arrivé quelques minutes après l’accident, disant à un officier : « C’est Henry Ruggs ici. C’est Henry Ruggs ici. Il joue pour les Raiders. »

La femme tenant Ruggs a ensuite été plongée dans la panique – alors que Ruggs semblait dériver dans et hors de conscience dans ses bras.

« Pouvons-nous obtenir de l’aide ?! » cria la femme. « Peux-tu l’aider s’il te plait !?! » Il est assommé ! »

Ruggs a ensuite semblé revenir à – et vous pouvez l’entendre dans la vidéo, il a commencé à pleurer et à sangloter alors que sa petite amie tenait toujours sa tête.

Comme nous l’avons signalé précédemment, les flics disent que Ruggs a montré des signes de déficience sur les lieux lorsqu’ils l’ont interrogé – et, après avoir été examiné dans un hôpital local, il a été arrêté et réservé sur des accusations de conduite avec facultés affaiblies et conduite imprudente.

Dans les documents de la police, les flics disent qu’il roulait à 156 MPH juste avant l’accident… et a finalement heurté la Toyota à 127 MPH. Les procureurs ont déclaré plus tard que des analyses de sang avaient montré qu’il avait un taux d’alcoolémie de 0,161, soit plus de deux fois la limite légale de 0,08.

Ils ont ajouté que le joueur de 22 ans avait également une arme à feu dans la Corvette.

Ruggs – qui a été libéré par les Raiders après le naufrage – s’est présenté mercredi à une audience sur l’affaire devant le tribunal avec une minerve et un fauteuil roulant … et a ensuite déposé une caution de 150 000 $.

Il doit revenir au tribunal la semaine prochaine.