Henry Ruggs s’est moqué à plusieurs reprises de la conduite imprudente avant un accident mortel

L’ancien receveur des Las Vegas Raiders, Henry Ruggs III, a été impliqué dans un accident de voiture mortel la semaine dernière.

Tôt mardi matin, la Corvette de Ruggs s’est écrasée à l’arrière d’un Toyota RAV4 à Las Vegas, Nevada. Il a subi des blessures à la suite de l’incident, mais la femme et le chien dans l’autre véhicule sont finalement décédés après que leur voiture a pris feu.

Ruggs, qui à un moment donné aurait atteint une vitesse de 156 mph et un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite légale dans l’État du Nevada, a ensuite été inculpé de quatre crimes et d’un délit. Il fait face à un séjour en prison extrêmement long.

Dans les jours qui ont suivi l’accident mortel, beaucoup ont examiné l’histoire de Ruggs sur les réseaux sociaux. L’une des découvertes troublantes qui ont été faites a été son mépris apparent pour l’idée de conduite imprudente.

Un vieux tweet de 2019 sert d’exemple :

Mais cela ne s’arrête pas là. Cette vidéo de 2020 est aussi profondément troublante :

Vendredi, une vidéo a fait surface montrant comment Ruggs conduisait juste avant l’accident mortel. Cela, ajouté à ce qu’il criait au personnel de l’hôpital après avoir reçu des soins médicaux, dresse un tableau extrêmement troublant.

L’ancien entraîneur-chef collégial de Ruggs, Nick Saban, a parlé plutôt crûment de ce que les événements de la semaine dernière signifieraient pour la vie de l’ancien receveur de l’Alabama à l’avenir. Il est difficile de ne pas avoir l’impression qu’il a raison.

Il semble que Ruggs ait vraiment eu l’impression que l’idée de conduite imprudente n’était pas quelque chose dont il avait à s’inquiéter. Les règles de la route, basées sur ses antécédents dans les médias sociaux, ne s’appliquaient apparemment pas à lui dans son esprit.

En fin de compte, deux vies ont été perdues à cause des erreurs de Ruggs – et d’innombrables autres ne seront plus jamais les mêmes.

