Henry se demande où se dirige Arsenal après une récente déception

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, a demandé où se dirigeaient les Gunners sous l’actuel manager Mikel Arteta.

L’équipe du nord de Londres cherche à revenir en Europe ce trimestre après avoir terminé huitième la saison dernière. Ils ont connu un début de campagne décevant qui comprenait trois défaites lors de leurs trois premiers matches de championnat.

Arsenal a répondu à cette mauvaise course avec trois victoires successives contre Norwich, Burnley et Tottenham. La victoire 3-1 contre l’équipe de Nuno Espirito Santo a été un résultat particulièrement bon car il a présenté Arsenal à son meilleur niveau offensif.

Cependant, ils ont été tenus à un match nul et vierge contre Brighton peu avant la trêve internationale.

Interrogé sur le début des Gunners, Henry a déclaré (via The Sun): « Je ne sais pas si les choses vont dans la bonne direction. J’ai regardé le match de Brighton. Est ce que tu l’as regardé?

«Je nous ai déjà vus battre Norwich, gagner à Burnley, battre Tottenham à domicile – parce que nous battons toujours Tottenham à domicile.

« J’étais plus qu’heureux quand nous avons battu Tottenham car nous étions sur une bonne course mais j’attendais de voir une performance, à l’extérieur, contre une équipe qui passe le ballon. Et, au lieu de cela, nous avons souffert.

Henry a ensuite admis que son équipe préférée avait été essentiellement dominée par Brighton. « J’attendais de voir le match de Brighton, pour voir si nous pouvions avoir le ballon et garder le ballon, loin de chez nous, en conservant la possession, contre une équipe dangereuse de Brighton », a-t-il ajouté.

« Quand nous perdions, même après mon départ de l’équipe, on disait toujours qu' »Arsenal n’a pas de plan B » et qu’ils passaient trop pour le plaisir de passer.

« Mais je n’ai pas vu ça d’Arsenal lors du match de Brighton. J’ai vu Brighton faire ça.

Le Français s’est ensuite attendu à l’énorme affrontement contre Manchester United le 30 novembre.

« United a été meilleur que nous, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver », a déclaré Henry. « Il nous a fallu 14 ans pour gagner à nouveau là-bas la saison dernière, mais même à mon époque, c’était difficile de gagner là-bas.

« United a maintenant, en [Cristiano] Ronaldo, quelqu’un qui peut transformer ses problèmes en solutions et qui a une bonne équipe.

Thomas Frank est un homme qui pourrait remplacer Arteta dans l’abri d’Arsenal. Le Danois a ramené Brentford dans l’élite pour le moment depuis plus de 70 ans.

Son équipe semble assez à l’aise dans la division, ayant récolté 12 points en sept matches jusqu’à présent.

Frank a été lié pour la première fois au poste d’Arsenal en septembre. Interrogé sur les rumeurs cette semaine, il a déclaré: «Je pense avoir lu cela à un moment donné. C’est très gentil, mais une chose c’est les rumeurs, et l’autre c’est s’ils voulaient vraiment me contacter. Ensuite, nous devons partir de là.

Frank a également prêté allégeance aux abeilles. « J’ai un contact jusqu’en 2023, je suis incroyablement heureux à Brentford », a-t-il ajouté. « Un club qui compte beaucoup pour moi et où j’ai passé de bons moments. J’aime travailler avec notre directeur du football, les propriétaires, les joueurs, le personnel et les fans.

