Henry Winkler a 3 hits surprise de Netflix sur les mains

Henry Winkler est un acteur bien-aimé du grand et du petit écran, et il fait apparemment aussi des vagues sur Netflix. La star de 76 ans n’a pas seulement un, pas seulement deux, mais trois films distincts qui font leur marque dans les 10 meilleures listes de Netflix. Bien qu’aucun de ces projets ne soit axé sur Winkler, il joue des rôles de soutien clés et les améliore tous, comme il le fait généralement dans tout ce qu’il fait, que ce soit Barry de HBO ou Monsters at Work de Disney +.

Le premier grand titre Netflix qui inclut Winkler est le film Sony de 2012 Here Comes the Boom, dont le service de streaming octroie actuellement une licence. Ce film dirigé par Kevin James est le projet pour enfants n ° 1 sur l’ensemble de la plate-forme, et c’est le film n ° 2, derrière seulement Red Notice. En tenant compte de tous les films et émissions de télévision, le film, dans lequel Winkler joue le professeur Marty Streb, est le projet n ° 7 sur le service.

Voici le synopsis officiel de Here Comes the Boom : « L’ancien lutteur universitaire Scott Voss (Kevin James) est un professeur de lycée apathique de 42 ans. Lorsque les compressions budgétaires menacent d’annuler certains programmes de l’école et de licencier son professeur de musique (Henry Winkler), Scott crée un stratagème pour collecter des fonds en travaillant au noir en tant que combattant d’arts martiaux mixtes. Tout le monde pense que Scott est fou – surtout l’infirmière de l’école, Bella (Salma Hayek). Dans sa quête, Scott gagne quelque chose auquel il ne s’attendait pas car il inspire ses élèves et devient une sensation qui rallie toute l’école. »

Ensuite, le dernier film de Winkler, le long métrage d’animation Extinct, monte également en flèche dans les charts. C’est le film n ° 3 derrière Red Notice et Here Comes the Boom, et c’est le titre n ° 3 Kids derrière le film de James et l’émission télévisée Cocomelon. La légende de Happy Days exprime un personnage nommé Jepson dans le nouveau film, que Netflix a abandonné le 19 novembre. Le synopsis officiel du film est le suivant : « Deux créatures connues sous le nom de Flummels se retrouvent transportées de 1835 à Shanghai d’aujourd’hui. »

Un crédit inattendu qui est le troisième succès Netflix actuel de Winkler est All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Il exprime grand-père Bill dans le film d’animation, basé sur la chanson de Noël emblématique de Carey. Même si ce n’est même pas Thanksgiving, le spécial vacances est déjà le titre n ° 6 des enfants sur le service. Il est probable qu’il pourrait même augmenter à l’approche de la saison de Noël.