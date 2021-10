Henry Winkler semble gâcher le renouvellement de l’une de ses émissions bien-aimées

La carrière de plusieurs décennies d’Henry Winkler dans la réalisation d’émissions de télévision à succès ne se terminera pas de si tôt, d’après un récent tweet de lui. L’acteur de 75 ans a laissé entendre qu’une de ses émissions de télévision actuelles revenait pour une autre saison, bien qu’il n’y ait pas encore d’annonce officielle. Dans un tweet de septembre, Winkler a apparemment confirmé qu’une autre saison de l’émission Disney + Monsters at Work était en route.

Un fan du spin-off de Monsters Inc. a partagé les louanges de la série et comment ils espéraient qu’elle obtiendrait un autre versement. Winkler a dit, “il y en aura.” À moins que Winkler ne mette juste un peu d’affirmation positive dans le monde, Monsters at Works Saison 2 devrait arriver bientôt. Ce n’est pas trop surprenant, étant donné que Disney + augmente son contenu original, et le monde de Monsters Inc. est un monde qu’ils voudront probablement garder frais dans l’esprit des fans.

Et il y en aura !!!!! – Henry Winkler (@hwinkler4real) 2 septembre 2021

Dans Monsters at Work Saison 1, Winkler incarne une créature nommée Fritz aux côtés de Mike Wazowski de Billy Crystal, James P. “Sulley” Sullivan de John Goodman, Val Little de Mindy Kaling et Tylor Tuskmon de Ben Feldman. L’émission a diffusé 10 épisodes jusqu’à présent, avec la première de la finale de la saison le 1er septembre. Elle se trouve aux côtés d’autres émissions dérivées de Pixar Dug Days, Pixar Popcorn, Pixar in Real Life et Inside Pixar.

Comme indiqué, Disney + n’a pas encore officialisé le renouvellement, mais PopCulture.com ne manquera pas de vous renseigner une fois qu’il le fera. En attendant, vous pouvez cliquer ici pour voir une liste complète des titres à venir sur les services de streaming, notamment Disney+, Netflix, Hulu et HBO Max.