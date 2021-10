HER apporte de l’âme à DC lors d’un spectacle à guichets fermés

ELLE est montée sur scène à The Anthem à Washington, DC le lundi 25 octobre 2021. ELLE, de son vrai nom Gabriella Sarmiento Wilson, se produit sous l’acronyme, qui signifie « Having Everything Revealed. Elle a prouvé qu’elle est une force avec laquelle il faut compter , ayant son album de compilation 2017 HER avec des chansons de ses deux premiers EP et six chansons supplémentaires.

L’album a été nominé pour cinq Grammy Awards, remportant le prix de la meilleure performance R&B et du meilleur album R&B. Maintenant, elle est en tournée majeure et nous étions là pour tout voir – même si de fortes pluies et des trains en retard ont fait de leur mieux pour l’empêcher. En fin de compte, voir le spectacle à guichets fermés de l’artiste de RCA Records en valait la peine.

Le chanteur a eu deux actes d’ouverture, Tone Stith et Maeta, et la foule ne pouvait pas en avoir assez. En particulier, Stith, originaire du New Jersey, a séduit la foule avec sa voix R&B fluide. Ses racines gospel sont évidentes dans ses performances avec des notes aiguës sans précédent. (Il convient également de noter qu’il a partagé de superbes photos de lui explorant DC avant le spectacle, y compris un arrêt à l’établissement d’enseignement supérieur historiquement noir, Howard University.)

Quand ELLE est montée sur scène, elle n’a certainement pas déçu. Vêtue d’un ensemble vert équipé d’un pantalon militaire, de talons et d’une queue de cheval, la chanteuse née à Indianapolis – qui est remplacée par le réputé Roc Nation – a bercé le public avec ses airs. Elle a réussi sans effort ses succès populaires comme « Focus » et « Best Part » tout en passant d’instruments comme sa célèbre guitare et en balançant la batterie pour accompagner ses performances. Bien sûr, elle portait ses nuances synonymes de son look – et elle impressionne toujours avec ses longs cheveux ondulés.

C’est loin d’être le sommet pour ELLE, car son étoile continue de monter. Ensuite, elle jouera au Fox Theatre Detroit jeudi. Peu de temps après, la chanteuse sera à l’affiche de l’adaptation musicale de The Color Purple, ce qui en fera ses débuts au cinéma.