HER dévoile sa programmation auto-organisée pour le festival Lights On 2021

La superstar du R&B HER a dévoilé la programmation 2021 de son événement musical Lights On Festival. Prévu à Concord, en Californie, le week-end des 18 et 19 septembre, le festival présentera des apparitions de certains des plus grands et des plus excitants noms du R&B, notamment Erykah Badu, Keyshia Cole, Bryson Tiller, Tiana Major9, Masego, Ty Dolla $ign et plus.

Présenté avec le slogan « Le R&B n’est pas mort », Lights On Festival fait de la place aux figures établies et montantes du genre. Sont également inclus dans la programmation partielle, avec d’autres actes à annoncer avant le festival, sont Ari Lennox, Lucky Daye, Foushee, VanJess, Arin Ray, Tone Stith, Maeta, Blxst, Brianna Castro, Samaria, Maxx Moore et Lorea .

Le festival est présenté par Live Nation Urban avec une partie des recettes des billets au profit du Grammy Museum et de MusiCares. Pour la première fois, le festival Lights On se déroulera sur deux jours au lieu d’une journée habituelle.

En plus des artistes susmentionnés, y compris des décors de HER et de ses amis, Lights On Festival proposera un certain nombre d’activations. Le festival comprendra une tente de projection de films, un musée R&B mettant en valeur l’histoire du genre, un salon de guitare et une arcade surdimensionnée.

Originaire de la région de la baie de Californie elle-même, HER est rapidement devenue l’une des artistes les plus réussies du R&B et une interprète acclamée par la critique dans tous les genres. Plus tôt cette année, la chanteuse a décroché deux Grammy Awards et un Oscar, la plaçant à mi-chemin pour un titre EGOT. Elle a également interprété « America The Beautiful » au Super Bowl de cette année.

La chanteuse a annoncé le retour de Lights On Festival dimanche aux BET Awards 2021 après avoir remporté le prix de l’artiste R&B/Pop féminine. Un certain nombre d’artistes vedettes du festival, dont Ty Dolla $ign et Bryson Tiller, ont collaboré avec HER sur des projets antérieurs.

Les billets pour Lights On Festival sont en vente dès maintenant via le site officiel du festival.