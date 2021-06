Héraut de l’alliance dynastique Trump-Bush ? Ou RINO en tenue MAGA ? 10z viral

Dans la course à la nomination du GOP en 2022 pour être procureur général du Texas, le titulaire fait l’objet d’une enquête par l’association du barreau de l’État – et cela pourrait ne pas lui faire de mal. Son principal adversaire est le petit-fils d’un président qui a appelé le Texas chez lui et le neveu d’un autre – et cela pourrait ne pas l’aider.

Le procureur général en exercice est Ken Paxton, et son challenger est le commissaire aux terres du Texas George P. Bush (fils de Jeb, neveu de George W, petit-fils de HW).

Le stratège républicain Jeff Roe appelle la confrontation imminente entre les deux « la guerre sainte du Texas ».

“Nous n’avons pas vu une bataille comme celle-ci depuis le siège d’Alamo”, a déclaré à Politico Roe, qui a dirigé la campagne présidentielle du sénateur Ted Cruz en 2016.

Paxton est un fidèle partisan de Trump et une star mineure de MAGA, grâce à son rôle d’architecte d’un effort juridique multiétatique pour empêcher la certification de l’élection présidentielle de 2020. Il fait face à un certain nombre de scandales publics, notamment un acte d’accusation vieux de 5 ans pour fraude en valeurs mobilières et une enquête du FBI pour corruption, qui ont conduit, entre autres, au licenciement brutal de certains des principaux collaborateurs de Paxton l’année dernière.

Bush, l’héritier présomptif de la dynastie politique de sa famille, s’efforce de se distancer de la froideur publique de ses aînés envers l’ancien président Donald Trump, auquel une partie importante de l’électorat du Texas GOP reste fidèle.

Bush pense qu’un changement dans le bureau de l’état AG est attendu depuis longtemps.

« Depuis maintenant six ans, les Texans sont au courant d’accusations de fraude à la sécurité en instance contre notre principal bureau de cuivre et d’application des lois ici au Texas », a déclaré Bush jeudi sur « Just the News AM ».

“Je pense que beaucoup de nos dirigeants d’État, y compris le gouverneur et le lieutenant-gouverneur, ont été choqués et surpris par ce comportement”, a-t-il poursuivi, faisant référence à certaines des accusations récemment portées contre Paxton. « Je suis prêt pour cette responsabilité. Et je suis prêt à me passer de bagages, d’enquêtes et d’un scandale sans fin.

La conduite de Paxton alors qu’il était à la tête du « cabinet d’avocats le plus important de notre État » a provoqué un « exode massif de jeunes avocats chrétiens qui servent des causes plus grandes que soi », soutient Bush. “Et donc, il s’agit du caractère et de la compétence de diriger” ce bureau.

Paxton, qui est également apparu sur « Just the News AM » la semaine dernière, qualifie les charges retenues contre lui de fausses informations et de motivation politique, en particulier l’enquête du barreau du Texas sur lui pour avoir déposé un « procès frivole » contestant la victoire du président Biden en 2020.

“Je veux dire, j’ai parfaitement le droit, en tant qu’officier élu du peuple, officier constitutionnel du Texas, d’intenter toute action en justice que je veux, et pourtant, je peux faire l’objet d’une enquête par le barreau de l’État pour avoir intenté cette action en justice”, a-t-il déploré. “Pour moi, c’est purement politique, et ce n’est certainement pas juste.”

Paxton a clairement indiqué qu’il doutait de la sincérité du soutien de Bush à l’ancien président Trump et des politiques qu’il a introduites. “Je ne pense pas qu’il était légitimement un partisan de Trump”, a-t-il déclaré. “Je pense que sa famille n’a pas soutenu Trump … Je pense que je suis beaucoup plus conservateur que lui, il a tendance à appartenir à l’aile libérale plus modérée du parti.”

Tout en reconnaissant que « comme toute famille, nous avons nos différences, en particulier en politique », Bush a déclaré que son soutien vocal à l’ancien président et à sa politique ne crée pas de tension au sein du clan familial.

“Quand Bushes et Trumps se rencontrent, de grandes choses se produisent”, a-t-il déclaré. « Je suis le seul membre de la famille Bush à soutenir fièrement Trump non seulement en 2016, mais aussi à l’aider dans l’effort de réélection ici. Et je peux certainement continuer son héritage beaucoup mieux que Ken, puisqu’il a été le plus faible électeur en 2018. » En 2018, Paxton a obtenu le plus petit nombre de voix de républicains qui ont finalement remporté leurs sièges, battant son adversaire démocrate par presque exactement 300 000 voix.

Les deux hommes disent qu’ils sont impatients de vanter leurs antécédents et leurs antécédents professionnels pendant la campagne électorale – malgré la probabilité que cela entraîne de vives attaques personnelles de la part des deux candidats, qui entretiennent depuis longtemps une relation amicale au sein de la politique républicaine au Texas.

Paxton a récemment accusé Bush d’avoir renouvelé sa licence d’avocat pour la première fois depuis un certain temps en octobre 2020. “Ce n’est pas un endroit pour les recrues … et nous ne voulons pas nécessairement un gars qui serait une sorte d’associé débutant chez un cabinet d’avocats », a-t-il récemment déclaré au podcast de John Solomon Reports. (Bush détient une licence en droit au Texas depuis 2003, date à laquelle il est diplômé de l’Université du Texas à Austin.)

Au-delà de leurs records, scandales et lignées politiques, Paxton et Bush devront ensuite se concentrer sur l’approbation très importante et décisive de 2022 de Donald Trump lui-même. Trump les a approuvés tous les deux lors de leurs primaires respectives en 2018, mais cette fois-ci, la situation est totalement différente.

Pour sa part, Trump a tenu à éviter un certain nombre de batailles controversées intra-républicaines jusqu’à présent. Mais il s’est engagé à faire un choix public au Texas.

“Je les aime beaucoup tous les deux”, a récemment déclaré Trump. “Je ferai mon approbation et ma recommandation aux gens formidables du Texas dans un avenir pas si lointain.”