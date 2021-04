Herbalife Gran Canaria bat Casademont Zaragoza 84-76

04/03/2021 à 23:20 CEST

le Herbalife Gran Canaria a remporté la victoire à domicile contre Casademont Saragosse 84-76 lors de la vingt-neuvième journée de la Ligue ACB. Avec ce résultat, le Herbalife Gran Canaria occupe la onzième place et accumule 12 victoires en 27 matchs joués, tandis que le Casademont Saragosse il reste en douzième position avec 10 victoires en 27 matchs disputés.

Au cours du premier trimestre, il y a eu des alternances dans la lumière, en fait, les locaux ont réalisé un 12-2 partiel au cours du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 19-16. Plus tard, le deuxième quart a également eu des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 22-24. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 41 à 40 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale a élargi sa différence, atteignant une différence de 10 points (60-50) jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 21-19 et un résultat global de 62-59. Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs de l’équipe locale ont encore augmenté leur différence, ont atteint une différence de 10 points (77-67) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 22-17. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 84-76 pour le Herbalife Gran Canaria.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de la Herbalife Gran Canaria qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Matt Costello et Stanley okoye, qui a obtenu 11 points, une passe et sept rebonds et 13 points et un rebond respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Dylan ennis et Nicolas Brussino pour ses interventions pendant le match, avec 18 points, deux passes et 10 rebonds et 15 points et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, lors du match suivant, le Herbalife Gran Canaria mesurera sa force avec lui Joventut dans le Palais des sports municipal de Badalona, lors de la prochaine réunion, le Casademont Saragosse sera mesuré avec le Panier Valence dans le Arène Principe Felipe.