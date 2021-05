Herbalife Gran Canaria bat l’UCAM Murcie (91-81)

05/02/2021 à 22:22 CEST

le Herbalife Gran Canaria a gagné 91-81 à UCAM Murcie lors du trente-cinquième affrontement de la Ligue ACB qui s’est déroulé ce dimanche dans le Gran Canaria Arena. Avec ce résultat, le Herbalife Gran Canaria est à la neuvième place et cumule 15 victoires en 32 matchs joués, tandis que le UCAM Murcie il reste en douzième position avec 13 victoires en 32 matchs disputés.

Au cours du premier trimestre, le Herbalife Gran Canaria était le protagoniste principal, a augmenté la différence à un maximum de six points (8-2) et a terminé avec un 20-16. Après cela, le deuxième quart-temps a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 17-18. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 37 à 34 points avant la pause.

Au troisième quart, l’équipe locale a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2 et avait une différence maximale de neuf points (60-51) et a conclu avec un résultat partiel de 22-18 et un total de 59-52. Enfin, au cours du dernier trimestre, le Herbalife Gran Canaria il a réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, il a continué à gagner par 13 points (82-69), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 32-29. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 91-81 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Anthony Darrell Slaughter Oui Matt Costello pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 21 points, six passes et deux rebonds et 15 points, une passe et 11 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée James Webb III Oui Tomas Bellas, avec 18 points, deux passes et sept rebonds et 17 points, deux passes et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain match de la Herbalife Gran Canaria ce sera contre lui MoraBanc Andorre dans le Poliesportiu d’Andorre. Pour sa part, UCAM Murcie sera mesuré avec le Unicaja dans le Palais des sports de Murcie.