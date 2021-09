Herbalife Gran Canaria parvient à battre Unicaja (79-80)

28/09/2021 à 12:31 CEST

Les Herbalife Grande Canarie réussi à l’emporter sur Unicaja à l’extérieur 79-80 lors de la troisième journée de la Ligue ACB. Les locaux viennent de subir une défaite loin de chez eux avec lui Lenovo Ténérife par 87-82, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec le Barça par 64-82. Avec ce résultat, le Herbalife Grande Canarie occupe la septième place et a accumulé deux victoires en trois matchs joués jusqu’à présent, tandis que le Unicaja il reste en treizième position avec une victoire en trois matchs joués.

Au cours du premier trimestre, le Herbalife Grande Canarie Il était le principal leader dans l’arène, il a gagné par huit points (6-14) jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat de 15-20. Plus tard, au deuxième quart-temps, les joueurs de la Unicaja ils ont réussi à se rapprocher dans la lumière, qui s’est terminée par un score partiel de 19-18. Après cela, les rivaux se sont reposés avec un 34-38 dans l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe locale a fait un retour. En fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce trimestre de 12-2 et a atteint une différence de sept points (60-53) jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 28 – 19 et 62-57 résultat global. Enfin, le dernier quart-temps a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quart-temps s’est terminé sur un résultat partiel de 17-23. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un score de 79-80 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Herbalife Grande Canarie était dû en partie grâce à 16 points, quatre passes décisives et un rebond de Anthony Darrell Abattage et les 14 points, une passe décisive et quatre rebonds de Miquel Salvo Llambrich. Les 18 points et cinq passes décisives de Jaime Fernandez Bernabé et les 16 points, trois passes et quatre rebonds de Axel bouteille n’étaient pas suffisants pour le Unicaja pourrait gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, lors du duel suivant, le Herbalife Grande Canarie affrontera le Joventut dans le Arène de Grande Canarie. Pour sa part, lors du prochain match, le Unicaja sera mesuré avec le UCAM Murcie dans le Palais des Sports de Murcie.