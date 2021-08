Herbert Aceituno remporte le bronze et est le premier médaillé d’El Salvador aux Jeux paralympiques

in

Le 26 août sera enregistré pour le Salvador pour le reste de l’histoire. Le pays d’Amérique centrale n’avait jamais réussi à décrocher une médaille aux Jeux Paralympiques. Cependant, les athlètes savent que des histoires différentes sont écrites chaque année, et Herbert Aceituno l’a fait avec des lettres de bronze.

L’haltérophile salvadorien a inauguré le tableau des médailles du Salvador à Tokyo, mais aussi dans l’histoire des Jeux Paralympiques. Aceituno a donné la grande cloche et accroché une médaille de bronze historique.

Le pays d’Amérique centrale n’a emmené que trois parathlètes à Tokyo 2020, Aceituno étant précisément celui qui a eu le plus de chances d’accrocher la médaille. Et c’est que le Salvadorien est venu de remporter l’or aux Jeux parapanaméricains à Lima 2019.

Brossé la médaille d’or

Aceituno a touché l’épopée après qu’à la fin de la première tentative il menait les positions dans la lutte pour la médaille d’or, la même chose se répéterait après la deuxième tentative, laissant tout pour la fin.

Cependant, au dernier essai, le chinois Qi Yongkai, ainsi que l’égyptien Sherif Othman, ont levé 187 kilos pour se placer au-dessus du salvadorien. Aceituno a tenté de soulever le même poids, mais au final les juges n’ont pas validé la levée du centraméricain, ceci malgré les prétentions de l’entraîneur.

“Le sport est important car il vous ouvre de nombreuses portes. Parfois, vous pensez qu’il ne va rien se passer avec le sport. et oui, ouvrir des amitiés. Même avec le sport, je me sens motivé. Beaucoup de gens qui disent que je ne peux pas, voient mon cas et disent ‘s’il pouvait sortir, je peux aussi’ “, a-t-il déclaré dans une interview avec ElSalvador.com.