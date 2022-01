Herbert et Roberts propulsent les Chargers en position éliminatoire

Justin Herbert a lancé pour deux touchés et a établi le record de la franchise en une seule saison, Andre Roberts a retourné un coup de pied de 101 verges pour un score, et les Chargers de Los Angeles sont revenus dans une place en séries éliminatoires de l’AFC avec une victoire de 34-13 sur les Broncos de Denver dimanche .

Los Angeles (9-7). détient le bris d’égalité contre Las Vegas après leur victoire 28-14 le 4 octobre.

Denver (7-9) a perdu quatre de ses cinq derniers matchs, a été éliminé des éliminatoires et est assuré de sa cinquième saison perdante consécutive.

Herbert, le partant de l’AFC pour le Pro Bowl, compte 35 passes de touché cette saison, dépassant la marque de 34 de Philip Rivers en 2008. Herbert a égalé avec 14 secondes à jouer en première mi-temps sur un lancer de 8 verges à Keenan Allen pour donner les Bolts une avance de 17-0. Il a établi la marque au début du quatrième quart sur un touché de 45 verges à Mike Williams, ce qui a donné une avance de 34-6 aux Chargers.

Herbert a complété 22 des 31 passes pour 237 verges. Il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 800 réalisations en carrière (31 matchs) et à 23 ans, 298 jours est le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire de la ligue à obtenir 65 passes de touché.

Roberts est devenu le premier Charger depuis 2012 à marquer lors d’un retour de coup d’envoi. Après que Brandon McManus ait botté son deuxième panier, Roberts a obtenu des blocs de Chris Rumph II et Jalen Guyton pour aménager une voie sur le côté droit du terrain. Roberts a ensuite obtenu un bloc de double équipe de Stephen Anderson et Cole Christiansen pour le faire sauter le reste du chemin.

Le receveur des Chargers de Los Angeles Andre Roberts (7) renvoie un coup de pied pour un touché lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Broncos de Denver le dimanche 2 janvier 2022, à Inglewood, Californie (AP Photo/Jae C. Hong )

Le quatrième plus long retour de coup d’envoi de l’histoire de la franchise a mis fin à une sécheresse de 143 matchs. Michael Spurlock a été le dernier à le faire lors de la finale de la saison régulière 2012 contre les Raiders.

Drew Lock de Denver était 18 sur 25 pour 245 verges et un touché. Noah Fant a réussi six réceptions pour 92 verges, dont un score de 5 verges à mi-chemin du quatrième quart.

ÉCHEC DU QUATRIÈME ET DU BUT

Denver a marqué deux fois le quatrième et le but à l’intérieur de la ligne des 5 verges de LA, mais a échoué.

Tirant de l’arrière 10-0 au deuxième quart, les Broncos se sont dirigés vers la ligne de 2 verges des Chargers. Lock a passé le relais à Mike Boone, qui a ensuite retourné le ballon à Kendall Hinton. La sécurité des Chargers Nasir Adderley a frappé Hinton alors qu’il passait le ballon, mais Lock est tombé sur un genou pour le rattraper au 7.

Malgré la passe déséquilibrée, Lock avait un chemin vers la zone des buts, mais a été arrêté par Joey Bosa et Chris Harris Jr. juste en dessous de la ligne de but.

Au quatrième quart, Melvin Gordon a semblé marquer sur une course d’un mètre, mais le jeu a été annulé par une formation illégale. Les Broncos ont ensuite sorti McManus pour un placement de 23 verges.

MEILLEUR KICK DE CARRIÈRE

McManus a marqué un placement de 61 verges tout au long de sa carrière lors du dernier jeu de la première mi-temps. McManus avait raté ses six tentatives précédentes sur au moins 60 mètres.

UNE AUTRE MARQUE DE SIÈCLE POUR EKELER

Le porteur de ballon de Los Angeles Austin Ekeler a récolté 112 verges de mêlée (58 au sol, 54 à la réception) et a réussi un touché de 3 verges sur la possession d’ouverture.

BLESSURES

Broncos : Le garde gauche Dalton Risner s’est blessé au coude lors du premier entraînement et n’est pas revenu.

Chargers : Le centre Corey Linsley est sorti au premier quart en raison d’une blessure au dos et n’est pas revenu.

SUIVANT

Broncos : accueillent les Chiefs de Kansas City le week-end prochain lors de la finale de la saison régulière.

Chargers : rendez-vous aux Las Vegas Raiders le week-end prochain.