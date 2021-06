Herbert Hainer du Bayern Munich ne s’inquiète pas de l’âge de Julian Nagelsmann, s’extasie sur la personnalité

Dans une récente interview avec le magazine du club du Bayern Munich « 51 », le président Herbert Hainer a parlé de l’embauche de Julian Nagelsmann – et du fait que l’entraîneur est plus jeune que le capitaine Manuel Neuer.

« Je ne vois aucun problème à cela. Ce que l’on entend, entre autres, le distingue précisément du fait qu’il trouve un accès optimal aux joueurs expérimentés et jeunes », a déclaré Hainer. « Nous sommes convaincus de sa personnalité.

Comme l’a dit un jour Jules Winnfield, le personnage de Samuel L. Jackson dans le film Pulp Fiction, “La personnalité va un long chemin.”

Quoi qu’il en soit, certains membres de la base de fans du Bayern Munich ont également déclaré que le manque de trophées de Nagelsmann était un problème.

« Cela signifie qu’il a toujours faim de titres. Et le fait qu’il soit si proche parle aussi pour lui. Avec nous, il a maintenant la grande chance de monter le dernier mètre jusqu’au podium », a déclaré Hainer.

Quant à la façon dont Nagelsmann constituera sa liste, Hainer prévoit un mélange de transferts et de convocations de jeunes.

« C’est notre philosophie d’attirer sélectivement des stars internationales – et en même temps d’accélérer encore plus notre formation. Le campus porte ses fruits depuis un an ou deux, et nous voulons l’étendre davantage », a déclaré Hainer. «Nous ne participerons pas à la folie des transferts dans le football international et avons donc besoin d’un travail de jeunesse solide. Bien sûr, nous espérons aussi pour Julian Nagelsmann, qui a montré à Hoffenheim et Leipzig qu’il soutenait les jeunes joueurs et les amenait au plus haut niveau.