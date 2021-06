Herbert Hainer du Bayern Munich parle de la transition du front office

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, joue un rôle important dans la transformation actuelle du club au sein du front office. Cette transition s’est quelque peu accélérée lorsque le PDG Karl-Heinz Rummenigge a décidé de partir fin juin plutôt que fin décembre.

Pour tout le monde, le mouvement avait du sens.

« C’était une transition que nous avions tous planifiée depuis longtemps. Il y a un an et demi, Oliver Kahn a été intégré au conseil d’administration à un stade précoce afin de se préparer à son nouveau rôle de PDG », a déclaré Hainer dans une récente interview avec le magazine du club « 51 ». « Au cours des derniers mois, Karl-Heinz lui a de plus en plus transféré ses domaines de responsabilité, et maintenant c’était la passation finale du témoin.

Oliver Kahn remplace Karl-Heinz Rummenigge à la fin du mois. Photo par Alexander Hassenstein/.

« Nous étions tous d’accord pour dire que la fin de saison était le moment idéal pour la passation de pouvoir. Un nouveau chapitre s’ouvre avec Julian Nagelsmann, et globalement ce changement était désormais logique. Toutes les décisions qui ont été prises pour la dernière fois et qui sont en attente ont maintenant un impact sur la nouvelle saison et au-delà », « Il était donc logique qu’Oliver Kahn assume ses responsabilités maintenant. D’ailleurs, j’ai fait de même chez adidas et j’ai arrêté cinq mois plus tôt après la formation de mon successeur.

Hainer s’attend à une relation de travail transparente avec Kahn, avec qui Hainer a travaillé en étroite collaboration ces derniers temps.

“Je peux dire de ma collaboration avec lui qu’il a accepté le FC Bayern sous toutes ses facettes et s’est préparé très intensément à cette tâche majeure. Il était sage et juste de ne pas vouloir tout reprendre dès le départ, mais de mettre en œuvre la transition étape par étape avec Karl-Heinz », a déclaré Hainer. « Il est maintenant temps pour lui de passer au premier rang. Et quiconque l’a vu dans les négociations au cours des derniers mois, comme avec Julian Nagelsmann, sait que c’est quelqu’un qui prend son point de vue très clairement et qui a toujours une ligne claire. Kahn apporte tout avec lui.