Herbert Hainer souligne l’importance du lien de Julian Nagelsmann avec les jeunes joueurs du Bayern Munich

Le marché des transferts dans le monde du football a certainement changé à jamais en raison de la pandémie de coronavirus. Un plus grand nombre de clubs d’élite à travers l’Europe n’ont peut-être pas été touchés autant que certains des plus petits clubs du monde, mais les fenêtres de transfert seront un peu différentes dans un avenir prévisible en raison des pertes financières subies.

Au Bayern Munich, le club a déjà recruté Dayot Upamecano du RB Leipzig et Omar Richards du Reading FC et n’a pas l’intention de faire de signatures plus substantielles pendant la fenêtre de transfert de cet été. À moins, bien sûr, que quelqu’un ne soit vendu ; comme Kingsley Coman ou peut-être même Niklas Sule, tous deux en pleine négociation de contrat avec le club. Ajoutez à cela les 15 millions d’euros que le Bayern a dû payer pour recruter le nouveau manager Julian Nagelsmann de Leipzig. Les équipes de jeunes et l’intégration des équipes de jeunes dans l’équipe senior, comme le président du club Herbert Hainer dans un nouveau rapport de SPOX, va être un point d’intérêt pour Nagelsmann et ses assistants.

“Il [Nagelsmann] devrait assurer une connexion encore plus étroite entre les équipes de jeunes et l’équipe première, afin qu’à l’avenir, nous ayons de plus en plus de joueurs à nous », a expliqué Hainer.

Le club n’a pas tout à fait trouvé son prochain David Alaba ou Thomas Muller, pour ainsi dire, en termes de joueurs qui se frayent un chemin dans les équipes de jeunes, mais avec l’investissement massif dans le campus du Bayern, il est clair qu’il y a une grande attention à ce sujet. . Jamal Musiala est peut-être l’un des espoirs les plus répandus parmi les équipes de jeunes au cours des dernières saisons et l’objectif est de produire plus de Musiala.

« Cela aurait non seulement des avantages financiers pour nous en termes de planification de l’équipe, mais nous voulons également réussir les investissements dans notre campus. Nagelsmann est l’homme parfait pour cela », a poursuivi Hainer.

Nagelsmann a de bons antécédents en ce qui concerne les jeunes talents avec ses mandats au TSG Hoffenheim et au RB Leipzig, dont le système d’académie RedBull est célèbre pour sa production de jeunes talents entre toutes les académies et clubs frères de Leipzig.

Photo de Jan Woitas/alliance photo via .