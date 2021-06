Herbert Hainer veut un succès universel pour toutes les équipes du Bayern Munich

in

Si le président du Bayern Munich Herbert Hainer a un objectif ultime pour le club, c’est qu’il souhaite que chaque équipe sous l’égide de l’organisation soit de classe mondiale et ait du succès.

Pour Hainer, le travail ne s’arrête tout simplement pas avec l’équipe première masculine du Bayern Munich. Plus précisément, Hainer a de grands objectifs pour la Frauen et le Bayern Munich II.

“Oui. La relégation (Bayern Munich II) après le championnat de l’année précédente a été une déception. Nous voulons que nos talents concourent au niveau de la troisième division. Par conséquent, nous aspirons à une résurgence immédiate », a déclaré Hainer dans une récente interview avec le magazine du club, « 51 ».

Hainer a même dit une fois qu’il rêvait d’un « triplé de club » avec le Bayern Munich remportant le football masculin et féminin – plus le basket-ball. Le plus grand souhait de Hainer est que tout ce succès se produise réellement.

“Ce serait un rêve devenu réalité au FC Bayern”, a déclaré Hainer en souriant. “Et nous ne cesserons jamais de faire de nos rêves une réalité.”