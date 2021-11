Herbert lance pour 382 verges, les Chargers repoussent les Steelers

Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles ont eu le don étrange d’exploser des avances à deux chiffres et de perdre à la dernière minute.

Plus maintenant.

Herbert a lancé une passe de touché de 53 verges à Mike Williams avec 2:17 à jouer alors que les Chargers se sont ralliés pour contenir les Steelers de Pittsburgh 41-37 malgré une avance de 17 points au début du quatrième quart.

Cinq des six victoires des Chargers cette saison ont été des retours au quatrième trimestre. La saison dernière, ils ont perdu cinq fois alors qu’ils menaient en quatrième.

« Nous avons eu nos meilleurs atouts à la fin », a déclaré l’entraîneur de première année Brandon Staley. « J’ai l’impression que nous avons montré de vraies choses à travers 10 matchs. Je suis vraiment fier de ce groupe. Ce jeu était l’un de mes favoris, c’est sûr. »

Herbert est le cinquième quart-arrière de l’histoire de la NFL à lancer pour au moins 300 verges par la passe et à avoir au moins 90 verges au sol dans le même match. Il a réussi 382 verges et s’est précipité pour 90, le plus par un QB des Chargers dans un match.

« Nous avons fait un excellent travail en déplaçant le ballon et en répondant quand nous en avions besoin », a déclaré Herbert, qui a effectué 30 des 41 passes. « C’est sûr qu’il s’est un peu trop rapproché. Nous avons eu l’occasion de le ranger. La défense a fait un excellent travail en effectuant des arrêts, puis nous avons marqué des points lors de ce qui a été une journée énorme pour nous. »

Los Angeles (6-4) avait une avance de 27-10 au début du quatrième quart avant que les Steelers (5-4-1) se rallient pour prendre une avance de 37-34 sur le panier de 45 verges de Chris Boswell avec 3:24 à jouer. Los Angeles a pris le relais au 25 et a marqué quatre jeux plus tard lorsque Herbert a trouvé Williams entre le demi de coin et la sécurité. Williams, qui a récolté 97 verges en cinq attrapés, a attrapé le ballon à la ligne des 36 verges des Steelers et est resté intact sur la ligne de touche gauche.

« Au départ, nous avons appelé un itinéraire de sortie vers Keenan, mais le demi de coin couvrait le plat très durement. Justin m’a dit d’être prêt. J’étais ouvert et j’ai couru directement vers la zone des buts », a déclaré Williams, qui a récolté cinq réceptions pour 97 verges.

Austin Ekeler a enregistré un sommet en carrière de quatre touchés et 115 verges de mêlée (65 sur réception, 50 au sol). Il est le neuvième joueur de l’ère du Super Bowl avec au moins deux buts au sol et deux buts reçus dans un match.

Les Chargers ont généré 533 verges offensives, leur quatrième plus grand nombre depuis 2000. Il est également à égalité pour le huitième plus grand nombre que les Steelers ont alloué dans un match dans l’histoire de la franchise.

« Je pensais que nous les avions », a déclaré le receveur des Steelers Diontae Johnson, qui a réussi sept attrapés pour 101 verges. « Mais c’est le football. Il va se passer des choses, et nous n’avons pas réagi comme nous étions censés le faire. »

Ben Roethlisberger a réussi 273 verges et trois touchés pour Pittsburgh après avoir raté le match de la semaine dernière contre Detroit parce qu’il a été testé positif pour COVID-19. Najee Harris a été tenue à 39 yards et à un TD.

Roethlisberger a décrit les défis qu’il a rencontrés en essayant de se préparer au cours de la semaine dernière.

« C’est difficile de ne pas avoir de perspectives d’entraînement, de ne pas regarder l’entraînement par derrière », a-t-il déclaré. « C’est différent de le regarder sur un film la nuit. C’est certainement un processus différent, mais nous l’avons traversé. »

Deux des scores de Pittsburgh lors de son rallye sont dus aux erreurs des Chargers. Harris a marqué sur une course d’un mètre pour porter les Steelers à 27-20, quatre jeux après que Miles Killebrew a bloqué le botté de dégagement de Ty Long et qu’il est sorti des limites du LA 3.

Ekeler a donné aux Chargers une avance de deux points avec son quatrième score du match avant que les Steelers ne marquent 17 points consécutifs pour prendre l’avantage. Roethlisberger s’est connecté avec Eric Ebron pour un TD de 5 verges pour les faire dessiner 34-27. Lors de l’entraînement qui a suivi, Cameron Sutton a récupéré la passe d’Herbert destinée à Allen et l’a retournée au 10. Pat Freiermuth a égalé trois jeux plus tard sur une course de 5 verges au touché.

Après le score de feu vert de Williams, Pittsburgh a pris le relais au 25. Roethlisberger a été limogé deux fois et les Steelers l’ont finalement renversé au 3, où les Chargers ont manqué la finale à 1:15.

VITE DÉBUT

Les Chargers ont marqué sur leurs cinq premières possessions pour la première fois depuis 2017 contre Washington. Ekeler a mis fin à trois des entraînements avec des touchés et a placé Los Angeles en tête 7-3 avec un tacle gauche de 6 verges.

Ekeler a prolongé l’avance à 14-3 avec 3:42 à jouer au deuxième quart avec une réception de 10 verges sur un check-down d’Herbert. Son meilleur jeu de la soirée est cependant venu sur son troisième TD, quand il a pris un écran d’Herbert, a juked le demi de coin des Steelers James Pierre, a cassé un tacle de Terrell Edmunds puis a traîné Taco Charlton les 3 derniers mètres dans la zone des buts pour le faire 24-10 trois minutes dans le troisième quart.

« C’était définitivement une soirée spéciale. J’ai pu profiter de ce que j’avais devant moi et, vous savez, j’ai fini par l’avoir dans la zone des buts », a-t-il déclaré.

APPEL DOUTEUX

Heyward a semblé frapper Josh Palmer et Herbert après la course de 36 verges d’Herbert. Les fonctionnaires ont appelé la rugosité inutile mais n’ont pas éjecté Heyward.

Dans un rapport de pool, le vice-président principal de l’arbitrage Walt Anderson a déclaré: « Il ne semblait tout simplement pas que cela ait atteint le niveau d’une faute qui entraînerait une disqualification. »

Heyward a déclaré qu’il n’y avait rien de malveillant et que « je ne pense pas que j’essayais de le frapper, mais je sais que ça a l’air plus pire qu’au ralenti ».

Herbert a déclaré qu’il ne s’était pas offusqué de la pièce.

BLESSURES

Steelers : TE Eric Ebron n’a pas pu revenir avec une blessure au genou. … L’OL JC Hassenauer s’est blessé au muscle pectoral et sera réévalué. … Le DB Arthur Maulet s’est blessé au cou et n’est pas revenu, selon l’entraîneur Mike Tomlin.

Chargers : CB Asante Samuel Jr. a subi une commotion cérébrale au cours du quatrième quart-temps. … L’entraîneur adjoint de la ligne offensive Shaun Sarrett a raté le match en raison d’une maladie non liée au COVID.

SUIVANT

Steelers : À Cincinnati dimanche.

Chargeurs : à Denver dimanche.