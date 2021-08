Herbert Schlosser, directeur de Saturday Night Live, décède à l’âge de 95 ans 10z viral

Herbert Schlosser, vu avec sa femme Judith, est décédé à l’âge de 95 ans (Photo: Patrick McMullan via .)

Herbert Schlosser, un cadre vétéran de la télévision qui a aidé à créer Saturday Night Live, est décédé à l’âge de 95 ans.

L’épouse de Schlosser, Judith, a confirmé qu’il était décédé vendredi à son domicile de Manhattan, New York, au New York Post.

Il a commencé à travailler pour NBC Television Network en 1960, avant de devenir président et chef de la direction de la société, mais est surtout connu pour avoir aidé à former l’idée de SNL.

L’émission est née à la suite d’une note écrite par Schlosser en 1975 dans laquelle il proposait une nouvelle émission de variétés pour remplacer les rediffusions du Tonight Show de Johnny Carson.

La note suggérait que l’émission devrait s’appeler “Samedi soir”, diffusée à 23h30 et “si possible, l’émission devrait être diffusée en direct” avec “différents hôtes”.

Schlosser a ajouté : ” Ce serait une émission de variétés mais elle aurait certaines caractéristiques. Il doit être jeune et brillant. Il devrait avoir un look distinctif, un décor distinctif et un son distinctif… Nous devrions essayer d’utiliser le spectacle pour développer de nouvelles personnalités télévisuelles.’

Schlosser était l’un des principaux créateurs de Saturday Night Live (Photo : Jamie McCarthy/. pour Netflix)

Schlosser et Dick Ebersol, alors responsable des divertissements nocturnes de NBC, ont recruté Lorne Michaels pour créer Saturday Night Live, dont la première a eu lieu plus tard la même année.

NBC a déclaré au Hollywood Reporter dans un communiqué: “Nous sommes profondément attristés par le décès de Herb Schlosser.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



“Son ingéniosité, sa créativité et son intégrité en tant que président et chef de la direction de NBC dans les années 70 ont laissé une marque indélébile sur le réseau et son héritage, notamment en amenant Johnny Carson à The Tonight Show et en aidant à façonner ce qui est finalement devenu Saturday Night Live.”

Lorne Michaels a également rendu hommage en déclarant au New York Times: “Nous n’aurions pas été à l’antenne sans lui. Vivre était son idée, pas la mienne. Il croyait juste au spectacle. Il l’a protégé.

