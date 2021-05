“Hercai: Amour et vengeance” premières en juin: Où?

Telemundo annonce la première date officielle de “Hercai: Amor y Venganza” sur Telemundo.

Telemundo a annoncé la première de la série turque à succès «Hercai: Amor y Venganza» pour le mardi 22 juin à 21 h HE.

Mettant en vedette Ebru Şahin et Akin Akinözü, le drame acclamé qui a captivé le public du monde entier arrive en Amérique cet été pour séduire les téléspectateurs avec une histoire pleine de romance, de rebondissements et de traditions culturelles inconnues.

“Hercai: Amour et Vengeance”, se déroule dans l’ancienne ville de Midyat, dans la province de Mardin en Turquie, et raconte l’histoire de Reyyan Sadoglu (Şahin) et Miran Aslanbey (Akinözü); un amour impossible né de la vengeance et de la trahison.

Hercai: Amour et vengeance | Bande-annonce officielle | Telemundo Vidéo officielle de Telemundo. Une nouvelle série turque arrive à Telemundo le mardi 22 juin à 21h / 20h.

L’intrigue de la série télévisée à succès se déroule alors que Miran met en œuvre son plan de vengeance pour honorer la mort de ses parents, un acte de colère instillé par sa grand-mère, qui lui fait croire que ses parents ont été assassinés par le père.par Reyyan.

Le nouveau pari dramatique de Telemundo présente un casting composé de personnalités turques telles que Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serhat Tutumluer, Ilay Erkök, Serdar Özer, Ahmet Tansu Taşanlar, Gülçin Santırcıoğlu, Oya Unustasi et Gülçin Hatihan.

“Hercai: Love and Revenge” est une adaptation du livre “Hercai”, écrit par Sümeyye Koç, produit par Mia Yapim et distribué par ATV, la chaîne de télévision qui a initialement diffusé la série en 2019 en Turquie.

Telemundo parie à nouveau sur les mélodrames turcs après avoir mis fin à la diffusion réussie de la telenovela «Cennet» en août 2020.

“Hercai: Amor y Venganza” arrive sur les écrans de Telemundo pour remplacer la série télévisée “La fortuna de Loli” qui est actuellement diffusée du lundi au vendredi à 21h00 HE.

Tout ce que vous devez savoir sur la première de «Hercai: Amor y venganza» sur Telemundo

PREMIERE JOURNÉE: Mardi 22 juin 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 21 h 00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION: Telemundo, consultez votre guide de programmation local.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION: Du lundi au vendredi à 21 h 00, heure de l’Est.

PROTAGONISTES: Les stars turques à succès Ebru Şahin et Akin Akinözü.

SUR QUOI L’HISTOIRE EST CONCENTRÉE: “Hercai: Love and Vengeance” raconte l’histoire de Reyyan Sadoglu (Şahin) et Miran Aslanbey (Akinözü), un couple qui doit surmonter leur insatiable désir de vengeance et de trahison.

JETER: Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serhat Tutumluer, Ilay Erkök, Serdar Özer, Ahmet Tansu Taşanlar, Gülçin Santırcıoğlu, Oya Unustasi, Gülçin Hatihan, entre autres grands acteurs.

FAIT CURIEUX: La série arrive sur les écrans de Telemundo après la diffusion réussie de «Cennet», l’un des mélodrames turcs les plus regardés sur la chaîne de télévision de langue espagnole.

“Hercai: Love and Revenge” a été diffusé sur trois saisons à succès en Turquie, le dernier épisode a été diffusé à la mi-avril.

PRODUCTION: La série a été produite par Mia Yapim, une maison de production turque à succès fondée en 2005 et spécialisée dans les productions audiovisuelles pour le cinéma et la télévision.